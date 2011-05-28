سهمیه تعهد اشتغال گلستان دوبرابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در دومین جلسه ستاد اشتغال استان در سالجاری گفت: یکی از اولویت های مطرح شده در سال 90 ایجاد اشتغال بوده است و به همین منظور یکی از کارهای مهم و حساس، امنیتی و استراتژی مادر استان، بحث اشتغال است.

وی از جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست که با تعامل، همفکری و برگزاری نشست های تخصصی و پیگیری هایی که می شود باید برای استان فرصت شغلی ایجاد کنند نه اینکه منتظر باشند از تهران شغل بیاید.

وی ادامه داد: ایجاد فرصت شغلی نیاز به نشستهای تخصصی فراوان دارد زیرا بسته اشتغال هر استان با توجه به شرایط اقلیمی و توانمندی و ظرفیتهایش فرق دارد.

قناعت اظهار داشت: قبل از جلسه ستاد، جلسات چندجانبه بین دستگاهی با حضور مدیران دستگاه اجرایی مرتبط، فرماندار و دبیرخانه گذاشته شود و در صورتیکه مسائل حل نشد در ستاد استان مطرح شود.



استاندار با تاکید بر اینکه هیچ موضوعی مهم تر از اشتغال برای مدیران استان نیست، افزود: تیم نظارتی همانند سال گذشته با مشارکت اداره کل بازرسی استانداری، امور اقتصادی استانداری، اداره کار و فرماندار هر شهرستان همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و گزارش را به دبیرخانه ارائه کنند.



وی تصریح کرد: برای کمک به بانکهای استان و جلوگیری از انحراف شغل کمیته نظارتی تحقق طرحها در بانکها با محوریت امور اقتصادی استانداری تشکیل شود.



قناعت از فرمانداران خواست جلسات کارگروه اشتغال شهرستانها با جدیت پیگیری شود و جلسات چند جانبه بین دستگاهی با حضور معاون فرماندارو اداره کار شهرستان، قبل از جلسه ستاد شهرستان با دستگاهها برگزارشود.



وی گفت: انتظار این است که فرمانداران در جلسه ستاد استان سوال کننده و واخواه کننده باشند و مدیران کل دستگاههای اجرایی هم پاسخگو باشند.



استاندار گلستان اظهار داشت: طرح مشاغل خانگی با محوریت دستگاههای مرتبط نظیر جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بهزیستی و.. با رعایت فرآیند کار با قوت پیگیری شود.



وی همچنین گفت :تامین مکان مناسب برای عرضه محصولات و تولیدات مشاغل خانگی توسط شهرداری ها تمهیدات لازم اتخاذ شود.



اجرایی شدن طرح ملی مهارت، ارسال لیست سهمیه اشتغال امسال به تفکیک برای دستگاههای اجرایی و شهرستانها، الزامی بودن حضور شخص مدیران در جلسات اشتغال از دیگر مصوبات دومین جلسه ستاد اشتغال بوده است.



عبدالرحیم دلشاد داشلی برون کارگر نمونه شهرستان گنبد کاووس به عنوان کارگر نمونه کشور در سال 89 معرفی شد و از دست دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری لوح تقدیر و تندیس دریافت کرد، در این جلسه مورد تقدیر قرار گرفت.



وی دارای 11 اختراع ثبت شده و دارای دو طرح برای تولید صنعتی اختراعات است.