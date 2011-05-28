اشک تمساح مبارک در بازجویی/ انگشت اشاره به سوی العادلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، منابع خبری اعلام کردند "حسنی مبارک" در خلال بازجویی های دادستان مصر بارها گریه کرده است.

منابع مذکور تصریح کردند مبارک در پاسخ به اینکه چرا دستور کشتار تظاهرات کنندگان را صادر کرده است، مدعی شد: من اطلاعی از موضوع نداشته ام، زیرا به من گفته بودند که کشته شدگان از نیروهای امنیتی و اوباش هستند واین افراد می خواستند که به مراکز پلیس حمله کنند؛ این اخبار را از "حبیب العادلی" وزیر کشور سابق دریافت می کردم.

منابع مذکور بیان کردند رئیس جمهوری سابق سه بار طی جلسات بازجویی گریه کرده است به طوری که بازجو مجبور به توقف بازجویی ها شده است.

این منابع افزودند : هنگامی از حسنی مبارک پرسیده شد مگر اخبار انقلاب را از طریق تلویزیون پیگیری نمی کرده است وی پاسخ داده است که فقط از طریق خبرگزاری ها اخبار را دنبال می کرده است و طی نشستی که در روز 25 ژانویه با حبیب العادلی داشته خواستار خویشتنداری در برابر تظاهرات کنندگان شده بود.