وصیتنامه حضرت امام خمینی (ره) بین عزاداران شهریار توزیع می شود

حسین معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراسم چهارشنبه هفته جاری راس ساعت 11 و 30 در محل نمازخانه شهرداری مرکز برگزار می شود.

وی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام (ره)، هدف ازتشکیل این جلسه را هماهنگی و برنامه ریزی برای برپایی بزرگداشت داشت یاد وخاطره حضرت امام خمینی (ره) همچنین گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس عنوان کرد.

این مسئول در ادامه با اشاره به شخصیت والای حضرت امام خمینی (ره) و نقش مهم ایشان درتحولات دنیای معاصر، افزود: تحولات امروز در خاورمیانه ودنیای عرب نتیجه بیداری امت اسلامی است که امام خمینی (ره) بنیانگذارآن بوده است.

معصومی در تشریح برنامه های روز بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) عنوان کرد: ارسال تصاویر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری با پیام خاص توسط حوزه معاونت فرهنگی تهیه می شود.

این مسئول با اشاره به وظیفه مدیران شهرداریها، سازمانها و مسئولان نواحی نسبت به فضا سازی محیط اداره گفت: سیاه پوش کردن، پذیرایی و نصب تصاویر حضرت امام و مقام معظم رهبری باید برای این روز توسط مسئولان ذیربط انجام می شود.

معصومی فضا سازی محوطه اداره و جایگاه نمادین همچنین برقراری ایستگاههای صلواتی در روز پنجشنبه هفته جاری را از دیگر برنامه های ماده سازی این مراسم ذکر کرد و پایگاه بسیج شهرداری را مسئول اجرای این مهم دانست.

به گفته وی، ایجاد ایستگاههای صلواتی مناطق و نواحی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جاری با تزئین جایگاه و با هماهنگی معاونت فرهنگی انجام می گیرد.

این مسئول از نصب جایگاه نمادین ارتحال حضرت امام (ره) در ضلع جنوبی میدان سپاه شهریار خبر داد و افزود: این مهم توسط پایگاه بسیج انجام می شود.