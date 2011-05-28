می خواستم فوتبال را کنار بگذارم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم مکزیکی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت دو سال قبل و پیش از اینکه به تیم فوتبال منچستریونایتد بپیوندد قصد داشته فوتبال را برای همیشه کنار بگذارد.

هرناندز که با گل های حساس خود یکی از دلایل اصلی قهرمانی منچستریونایتد در این فصل از رقابت های بود، گفت فوتبال او در چیواس مکزیک در آستانه به پایان رسیدن بود و اگر حمایت خانواده اش نبود هرگز سر از انگلستان درنمی آورد.

هرناندز در گفتگو با گاردین اظهار داشت: آنقدر که می خواستم به من بازی نمی دادند. نمی دانم چرا و این موضوع ناامیدم کرده بود. اعتماد به نفس من ذره ذره از دست رفت و به نقطه ای رسیدم که هیچ لذتی از فوتبال نمی بردم. پس از آن به نزد خانواده ام رفتم و از آنها خواستم به من بگویند چکار باید بکنم.

وی افزود: آنها به من گفتند از آنجایی که وقتی زیادی را صرف بازی فوتبال کرده ام باید تلاش کنم تا رویایم محقق شود و نباید دست بکشم. آنها به من گفتند مبارزه کنم، تمرکز کنم و مهم ترین چیز آنکه از کاری که می کنم لذت ببرم چراکه تمام مردم جهان دوست دارند بازیکن فوتبال شوند.

هرناندز در آوریل سال 2010 با انعقاد قراردادی مخفیانه به ارزش 6.5 میلیون پوند به تیم فوتبال منسچستریونایتد پیوست. آنها به مدت دو ماه مجاز نبودند در این خصوص با کسی حرفی بزنند.

هرناندز گفت: من و پدرم می بایست از این موضوع با کسی حرفی نمی زدیم. خیلی سخت بود. چرا که ما خانواده بزرگ و نزدیکی هستیم و هر وقت همدیگر را می بینیم می خواهیم در خصوص همه چیز با یکدیگر صحبت کنیم اما حرف هایمان را خوردیم و به کسی چیزی نگفتیم.