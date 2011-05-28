به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی ابطحی، مسئول دفتر ادبیات و پایداری حوزه هنری مرکز ری با اعلام خبر برپایی ایستگاه‌های فرهنگی در ایام ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) گفت: این ویژه برنامه به مدت 3 روز و با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره امام خمینی(ره) و تجدید بیعت با آن یار سفرکرده، همزمان با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

وی افزود: «ایستگاه نمایش فیلم» شامل نماهنگ‌های تولید شده در حوزه هنری مرکز ری، اجرای نمایش خیابانی، برپایی نمایشگاه تابلو نوشته‌های «مبشر صبح»، «ایستگاه عکس یادگاری با امام (ره)» ویژه کودکان، «ایستگاه عرضه محصولات فرهنگی هنری» با موضوع سیره امام و پایداری از جمله ویژه برنامه‌های حوزه هنری استان تهران در خصوص بیست و دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) است.

این ویژه برنامه‌ها در قالب ایستگاه فرهنگی ـ هنری از 12 تا 15 خرداد ماه در گلزاری شهدای بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود. آشنایی نسل جوان با آرمان‌ها و اهداف امام خمینی (ره) یکی از اهداف مهم برگزاری این ویژه‌برنامه است.