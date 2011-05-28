به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه برای عرضه در شبکه نمایش خانگی ساخته می‌شود، خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی، بازیگران سینما و ورزشکاران رشته‌های مختلف در این برنامه باهم رقابت می‌کنند، روابط عمومی این برنامه ضمن رد هر گونه تشابه محتوایی با برنامه‌ای که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود اعلام کرده که برنامه "بفرمائید شام ایرانی" ضمن استفاده از ایده‌های جذاب و متفاوت مطابق با موازین شرعی و عرفی جامعه و با استفاده از آداب و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی تولید می‌شود.

موسسه سینما 24 تهیه‌کنندگی این برنامه را برعهده دارد. بیژن بیرنگ کارگردانی مجموعه‌های "خانه سبز"، "همسران"، "محله بر و بیا"، "محله بهداشت" و "همچون سرو" را در کارنامه دارد.