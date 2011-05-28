عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: هرچند فرآیند آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تستی است اما مرحله تصحیح پاسخنامه ها که هم اکنون در حال انجام است به علت برخی مسائل فنی تا شهریور ماه که تاریخ اعلام نتایج خواهد بود، ادامه دارد.

وی افزود: پاسخنامه ها هنوز در مرحله تصحیح هستند و این امر نیاز به زمان کافی دارد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل تاخیر در اعلام زمان نتایج نهایی، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، اضافه کردن برخی رشته ها است.

وی گفت: سعی مان این است تا مهرماه 90 که سال تحصیلی جدید برای کارشناسی ارشدها آغاز می شود، رشته هایی را که به تصویب می رسند تا جایی که ممکن است به رشته های پیشین اضافه کنیم.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، 22 تا 24 اردیبهشت ماه برگزار شد و نتایج آن به گفته رئیس مرکز آزمون این دانشگاه در شهریورماه اعلام می شود