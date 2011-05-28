عدالت در تقسیم آب اصفهان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم نصر شنبه در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تمام مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ربزی‌ها و انجام اقدامات لازم در راستای برطرف کردن مشکلات موجود با یکدیگر همراه بوده و در این راستا گام بردارند، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل تامین منابع آبی و آب شرب از موضوعات مهم و معضلات پیش روی مسئولان است که باید برای رفع آن اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای اختصاص منابع آبی به مردم، عدالت باید به صورت کامل اجرا شود، اظهار داشت: تقسیم آب در اصفهان باید بر ‌اساس عدالت باشد لذا مسئولان با برنامه‌ریزی‌ها و انجام اقدامات لازم در جهت تقسیم آب منطقی و اصولی گام بردارند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: بیشترین جمعیت استان در حاشیه زاینده‌رود قرار دارند و آب شرب مورد نیاز این مناطق باید تامین شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تمام مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید در راستای رشد و توسعه ورزش در استان تلاش کنند، اضافه کرد: آماده سازی ورزشگاه نقش جهان از جمله این اقدامات برای توسعه ورزش استان اصفهان است.

سردار نصر با اشاره به قهرمانی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان تاکید کرد: صعود مقتدرانه تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان به هشت تیم برتر آسیا یکی از افتخارات مهم استان است.

وی بیان داشت: با قهرمانی تیم‌های فوتبال استان اصفهان و صعود به هشت تیم برتر آسیا ، آبروی ایران در زمینه ورزش فوتبال حفظ شده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ارتباط با ضرورت فرهنگ‌سازی قوانین در جامعه بیان داشت: فرهنگ‌سازی قوانین در راستای رشد و توسعه جامعه یکی از ضرورتهای مهم و اساسی بوده و نیازمند همت مسئولان در این بخش است.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم انقلابی ایران در راستای دفاع از جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم ایران با حضور در میدانهای جنگ، غیرت و فداکاری خود را به تمام جهانیان ثابت کردند و این موضوع از افتخارات ایران است.

سردار نصر یادآور شد: مردم ایران در تمام زمینه‌های مختلف در راستای دفاع از جامعه و میهن اسلامی حضور دارند و در تمام زمان‌ها از آمادگی کامل برخور‌دارند.