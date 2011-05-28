افزایش کمی نمونه گیری دوپینگ در جام حذفی

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کلیه مسابقات باقی مانده جام حذفی تا تعیین قهرمان این رقابتها تحت پوشش کنترل دوپینگ قرار خواهند داشت و علاوه بر انتخاب حداقل 2 بازیکن در هر مسابقه، بازیکنانی نیز به صورت هدقمند برای نمونه گیری دوپینگ انتخاب خواهند شد.

هاشمیان با بیان اینکه در نظر داریم تعداد افسران دوپینگ در مسابقات جام حذفی را افزایش دهیم اظهار داشت: به منظور کنترل بیشتر بازیکنان و تحت نظر گرفتن تمامی بازیکنان و تسهیل در انجام نمونه گیری در نظر داریم تعداد افسران دوپینگ را نسبت به مسابقات لیگ برتر افزایش دهیم تا از این طریق کنترل بیشتری بر روی مراحل نهایی مسابقات جام حذفی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: به تمامی تیم های حاضر درجام حذفی اطمینان خاطر می دهیم این رقابتها درشرایط رقابتی سالم، پاک و جوانمردانه برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در خصوص تعیین تعداد کمی نمونه گیری دوپینگ در لیگ یازدهم اظهار داشت: کمیته پزشکی این روزها بواسطه برگزاری سمینارهای آموزشی و مسابقات جام حذفی روزهای پرترافیکی را سپری می کند ولی در نظر داریم طی هفته جاری در نشستی با حضور اعضای کمیته پزشکی تعداد نمونه گیری دوپینگ در فصل آینده را مشخص کنیم.