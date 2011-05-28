7 میلیارد ریال برای طرحهای گردشگری گنبد سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر شنبه در نشست با نماینده مردم گنبد در مجلس افزود: نمایندگان استان گلستان خوشبختانه نگاه کلان و ویژه ای به روند توسعه پایدار و همه جانبه این استان دارند لذا به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه استان نیز توجه مضاعف و قابل توجهی دارند.

وی اظهار داشت: برای نمایندگان مجلس کاملا قابل درک است که صنعت گردشگری در دنیای امروز از جایگاه ویژه و مهمی در روند توسعه پایدار کشورها به ویژه جوامع در حال توسعه نظیر ایران برخوردار است، به گونه ای که برخی کشورها سالیانه میلیاردها دلار از این صنعت سودآوری دارند.

عباسی گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به عنوان سازمان متولی این صنعت یک سازمان تخصصی و در عین حال فرابخشی است که با همکاری و تعامل دیگر دستگاه های اجرایی کشور فعالیت می کند.

وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی همه ساله صدها میلیارد دلار در بخش های مختلف صنعت گردشگری در حال سرمایه گذاری است، از سوی دیگر خود سازمان نیز اعتبارات هنگفتی را بابت ایجاد زیرساختهای لازم برای جذب و جلب سرمایه گذراران هزینه کرده و می کند.

دبیر کارگروه گردشگری استان گلستان یادآور شد: بنا به همه مصالح ذکر شده نمایندگان مجلس در بحث ادغام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لازم است ابتدا به اعلام نظر کارگروه ها و کمیسیون تخصصی مجلس نظر داشته باشند.

نماینده مردم گنبد در مجلس گفت: روند ادغام سازمان میراث فرهنگی در حد امضا کردن است و در صورت ارائه نظرات کارشناسی توسط مدیران این سازمان به نمایندگان مجلس به خصوص در استان ها، این ادغام منتفی خواهد شد.



عبدالله رستگار افزود: تغییر و تحولات مدیریتی در کشور امری بدیهی و طبیعی است اما لازم است این تغییرات با نظرات کارشناسی و بررسی های کارشناسی همراه باشد تا نهایت بهره و منفعت نصیب نظام مدیریتی کشور شود.