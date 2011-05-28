مدیر دفتر موسیقی با هنرمندان تعامل کند

مدیرعامل خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف انتخاب سید محمد میرزمانی به عنوان مدیر کل موسیقی وزارت ارشاد به خبرنگار مهر گفت : محمدمیرزمانی از هنرمندان خوش سابقه موسیقی ایران است و همچنین به عنوان عضو کانون آهنگسازان خانه موسیقی فعالیت دارد و خوشحالم که این انتصاب پس از دو سال که از رفتن آقای خبری می گذرد، صورت گرفت و این نهاد دولتی در نهایت صاحب مدیر شد، مدیری که از جنس هنر موسیقی است، البته از سوی دیگر باید از تلاش های بی دریغ علی ترابی که پیش از این به عنوان سرپرست دفتر موسیقی فعالیت داشتند مراتب سپاس را به جا آورد چراکه در مدتی که مدیر این مرکز انتخاب نشده بود ایشان با درایت و بدون هیچ کم و کاستی امور اداری هنر موسیقی و تصمیم گیرهای به موقع در این حوزه را به درستی اداره کرد.

حمیدرضا نوربخش در ادامه به برقراری تعامل بیشتر این مدیر با سایر نهادهای هنری در انجام امور موسیقی اشاره کرد و گفت : آقای میرزمانی سابقه مدیریت در امور موسیقی در سازمان مانند صدا و سیما را دارد به همین دلیل انتظار می رود که ایشان تعامل بیشتری با نهادهای فرهنگی به ویژه هنر موسیقی برقرار کند.

وی در ادامه افزود : یکی از مسائلی که در حوزه مدیریت موسیقی مطرح است رسیدگی به امور هنرمندان جوان در بحث صدور مجوز و برگزاری کنسرت است چراکه جوانان فعال در این عرصه درحالی تلاش و پیگیری مستمر درعرصه موسیقی اصیل ایرانی را دنبال می کند که هیچ چشم انداز روشنی از آینده این هنر ندارند بنابراین فراهم کردن فرصت مناسب برای ظهور و حضور استعداهای جوان در این عرصه به عهده مدیران امور هنری به خصوص هنر موسیقی است و من امیدوارم که آقای میرزمانی که خود او نیز از هنرمندان عرصه موسیقی است با برقراری ارتباط با سایر نهادهای فرهنگی شرایط مناسب برای رشد جوانان هنرمند را در سایه برقراری تعامل ایجاد کند.