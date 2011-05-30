آموزش مهارت زندگی راهکاری برای معضل همسرآزاری است

مرتضی فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مهارت زندگی راهکاری برای معضل همسرآزاری است با آموزش در تمام رده سنی براساس جامعه هدف محقق می شود.

وی گفت: تلاش در تغییر تفکرات غلط در جامعه باعث تغییر نگرش افراد در جهت بهبود زندگی می شود و دیگر اینکه شناخت منطقی موجب استحکام زندگی زناشویی است.

وی تاکید کرد: بی توجهی به آموزه های دینی وعدم پایبندی به ساختار زناشویی، تهاجمات فرهنگی همچنین گسترش ارتباطات اجتماعی مانعی برای کمتر شدن همسرآزاری است که پدیده شهرنشینی و عدم توانمندی در تطابق با اینگونه روش زندگی مزید بر این است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی اظهار داشت: با افزایش مهارت اجتماعی نسبت به آسیبها و همچنین وضع قوانین مستحکم در جامعه پیامد آسیبها کمتر می شود، هر آسیب اجتماعی که شناسایی شود به دنبال خود قوانینی هم به وجود می آورد.

فیضی در این مورد افزود: در جامعه کنونی اصل احترام متقابل کمتر شده که متاسفانه باعث فراموشی صمیمیت در خانواده هاست.