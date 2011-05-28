نخستین کارتینگ خودروهای مسابقه ای در منطقه آزاد ارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نجف زاده ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: این مجموعه در مرحله اول بصورت آزمایشی با تعدادی خودرو و موتور کویرنورد با سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه شروع بکار کرده است.

وی افزود: شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه آزاد ارس زمینه مناسبی را برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های مختلف در حوزه های ورزشی و تفریح فراهم کرده و با حضور فعال بخش خصوصی بزودی شاهد تحولی اساسی در حوزه گردشگری ورزشی در این منطقه خواهیم بود.

وی افزود: با فراهم شدن امکانات زیرساختی لازم برگزاری مسابقات رالی و موتورسواری کوهستان در این منطقه فراهم می شود.

نجف زاده از ایجاد برنامه های فرهنگی و ورزشی و اجتماعی متنوع و جذاب در سال جاری خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده بزودی برنامه های فرهنگی و ورزشی و اجنماعی متنوع در منطقه آزاد ارس خواهیم بود.

وی گفت: نظر به پتانسیل و توانمدی های موجود در محدوده منطقه آزاد ارس نظیر سد گلفرج و سد خداآفرین، انواع ورزشهای آبی در آینده نزدیک در محدوده منطقه آزاد ارس به اجرا در خواهد آمد.

نجف زاده همچنین از راه اندازی و ساماندهی تورهای یک روزه به مقاصد گردشگری محدوده منطقه آزاد ارس خبر داد و گفت: امسال ارس را در معرض انتخاب گردشگران داخلی و خارجی قرار خواهیم داد.

