2 کانون تب برفکی در کرمان شناسایی شد

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش تعداد کانون های بیماری تب برفکی نسبت به سال گذشته در کرمان اظهار داشت: در سال جاری دو کانون تب برفکی در شهرستان های بم و راور داشته ایم.

کاظمی نیا گفت: دامداران می توانند با مدیریت و مراقبت های لازم از بروز بیماری و وارد آمدن خسارت جلوگیری کنند.

وی گفت: این بیماری عفونی و به شدت واگیر دار است و می تواند خسارات جدی به صنعت دامپروری وارد کند.

این مسئول گفت: با انجام قرنطیه های مناسب، واکسیناسیون و افزایش آگاهی دامداران در مورد بیماری تب برفکی می توان بیماری را مدیریت و کنترل کرد.

وی بیان داشت: با جلوگیری از ورود خودروهای آلوده و افراد غیر مرتبط، حمل غیر بهداشتی کود، ورود حیوانات حامل ویروس و ابزار آلات آلوده می توان از شیوع بیماری جلوگیری کرد.

