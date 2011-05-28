شیعیان در بحرین حق تحصیل در مدارج بالای علمی را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عادل الهنان در جمع اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به نهضت به پا خواسته از سالیان متمادی در بحرین، اظهار داشت: تا کنون در بحرین شمار زیادی از مردم کشته، زخمی و زندانی شده اند و این امر نشانگر آن است که حکومت آل خلیفه، اسلام و حقوق بشر بین‌‌المللی را قبول ندارد.

الهنان با بیان اینکه مردم بحرین در انقلاب اخیر متحد هستند و مصرانه خواسته هایشان را مطالبه می کنند، اظهار داشت: هم اکنون مردم بحرین زیر فشارند اما با روحیه بالا خواهان تحقق خواسته‌هایشان هستند و به جز استعفای حکومت چیزی را قبول نمی‌کنند به طور قطع آینده روشنی در انتظار مردم است.

وی تحصیل علم و دانش را راهی برای مبارزه با استکبار جهانی دانست و افزود: به دلیل سختگیری های حکومت آل خلیفه، شیعیان حق تحصیل در مدارج بالای علمی را ندارند و فقط سه نفر از اهل تشیع در سمت وزیر و آنهم نه وزارت‌خانه های اصلی در بحرین خدمت می نمایند.

این طلبه مبارز بحرینی در ادامه با بیان اینکه بیشترین شعار تظاهرات کنندگان بحرینی "هیهات من الذله" است و محرک اصلی تظاهرات مردم بحرین عزت و کرامت است، افزود: 70 درصد مردم بحرین شیعه می باشند که ظلم آل خلیف فقط بر شیعیان بحرین نیست، بلکه اهل تسنن را هم در برگرفته است.

الهنان با اشاره به اینکه ارتباط بحرین با ایران، یک ارتباط احساسی است، اذعان داشت: این روزها شاهد راه اندازی تظاهرات و راه‌پیمایی در حمایت از مردم مظلوم بحرین در سراسر جهان علی الخصوص ایران اسلامی و حضور پرشور مردم بوده ایم که به نمایندگی از مردم بحرین از تمامی تلاش ها و کمک‌های ملت ایران سپاسگذاری می نماییم.