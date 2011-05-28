آخرین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین تحویل موقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد بخار و آخرین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین تحویل موقت و گواهی آن توسط مدیرعامل سازمان برق سوریه (PEEGT) صادر شد.

این موفقیت، ادامه دستاوردهای ارزشمند در عرصه پروژه‌های خارج از کشور گروه مپنا محسوب می‌شود.

حضور گروه مپنا در هشتمین همایش بین‌المللی انرژی

گروه مپنا در هشتمین همایش بین‌المللی انرژی که در تهران برگزار شد، حضور یافت.

هشتمین همایش بین‌المللی انرژی، با هدف بررسی چالشهای پیش روی بخش انرژی در محل سالن همایشهای بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

این همایش با شعار مدیریت، خلاقیت و نوآوری در بخش انرژی، نیاز امروز - الزام فردا، توسط کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت، موسسات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه‌ها برپا شد.

بررسی چالشهای فراروی بخش انرژی، گسترش و تعمیق فعالیت‌های تحقیقاتی و جلب مشارکت بیشتر ذینفعان جهت پاسخگویی به نیازهای توسعه مدیریت انرژی از اهداف برگزاری این همایش بوده است.

فراهم‌کردن زمینه‌های لازم جهت تعامل با دانش‌پژوهان و ارائه نتایج تحقیقات آنها در حوزه‌های مرتبط با انرژی از دیگر اهداف در این خصوص بوده است.

موضوعات جاری و چالشی بخش انرژی مورد تاکید قرار گرفت

در اثنای مذاکرات و سخنان صاحب‌نظران و پژوهشگران حاضر در سخنرانی‌ها و نشستهای تخصصی نیز، موضوعات جاری و چالشی بخش انرژی به‌ویژه کاهش تلفات و افزایش راندمان مورد تاکید قرار گرفت.

اصلاح الگوی مصرف، توسعه رقابت، خصوصی‌سازی و تولید پراکنده برق و حرارت از دیگر مواری بود که طی همایش یادشده مورد تاکید قرار گرفت.

با توجه به علمی بودن برنامه‌های مطروحه، گروه مپنا به عنوان یکی از حامیان این رویداد، در نمایشگاه جانبی حضور یافته است.

بر همین اساس، همکاران گروه متشکل از بخش مهندسی و احداث، مهندسی و تولید، شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا و مدیریت طرح تولید پراکنده و بازیافت انرژی‌های تلف شده در این همایش حضور یافتند.

مدیریت پروژه نیروگاه‌های بادی و مدیریت روابط عمومی و بازار از دیگر بخشهایی بودند که در این همایش حضور داشتند.

این گروه ها با هدف اطلاع‌رسانی بهتر و ارائه تصویری شفاف از ظرفیتهای موجود خود برای بازدیدکنندگان و مخاطبان، در این رویداد حضور یافتند و به پرسشهای حاضران و مدعوین پاسخ دادند.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه نیز در روز نخست همایش در محل سالن خواجه‌نصیر مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، به همراه جمعی از مسئولان مربوطه در میزگرد روشهای تامین منابع مالی شرکت کرد و به بحث در خصوص این امر پرداخت.