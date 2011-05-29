جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فجرسپاسی برای حضور در یازدهمین دوره لیگ‌برتر گفت: طی روزهای آینده نشست هیئت مدیره باشگاه برگزار می‌شود تا ضمن نهایی شدن بودجه، وضعیت تیم برای حضور در لیگ‌‍برتر بطور کامل مشخص شود.

وی با بیان اینکه طبق تصمیم گیری صورت گرفته این تیم با نام فجر شهیدسپاسی شیراز در لیگ یازدهم شرکت می‌کند، در مورد وضعیت کادر فنی این تیم افزود: مسئولان باشگاه و اعضای هیئت مدیره از عملکرد احمد کلانتری رضایت دارد و فصل آینده هم هدایت تیم را برعهده خواهد داشت.

مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شیراز خاطرنشان کرد: نوع بستن تیم بستگی به بودجه‌ای دارد که هیئت مدیره برای باشگاه در نظر می‌گیرد، البته دوست دارم تیم قدرتمندی را ببندم تا در بین تیم‌های بالای جدول قرار گرفته و دیگر به دسته اول سقوط نکند.

جعفری در خصوص جذب بازیکنان جدید اظهار داشت: باید وضعیت بودجه باشگاه مشخص شود تا بتوانیم نفرات مدنظر کادرفنی را جذب کنیم اما حقیقتا تا این لحظه با هیچ بازیکنی مذاکره نکرده‌‍ایم.

وی با بیان اینکه ورزشگاه حافظیه مورد تائید AFC قرار گرفته و مشکلی ندارد، افزود: زمین چمن حافظیه شرایط خوبی داشته و مشکلی برای برگزاری دیدارهای لیگ ندارد، به شرطی که فشار زیادی به آن وارد نشده و مسابقات کمتری در آن انجام شود.

مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شیراز در پایان گفت: از نظر حمایت مسئولان استان از تیم فجر، ما ضعیف‌ترین حمایت‌ها را در بین تیم‌های استان‌های دیگر داشته‌ایم.

تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در مسابقه پلی‌اف لیگ دسته اول با پیروزی 6 بر صفر در مجموع دو دیدار رفت و برگشت به عنوان هجدهمین تیم جواز حضور در هجدهمین دوره لیگ برتر را کسب کرد.