تخصیص اعتبار مناسب به حوزه بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه "عطر یاس" افزود:‌ این اعتبارات با محوریت خانواده و با تاکید بر عنصر زن و توانمندی این عنصر در پیشبرد اهداف خانواده اختصاص می یابد.

وی افزود: اعتبارات فرهنگی با محوریت، خانواده، بانوان، زنان سرپرست خانوار و ایجاد اوقات فراغت برای خانواده، به این سمت سوق پیدا می کند.

وی ادامه داد: امروز توان بانوان در همه جا پرتو افکن است و نقش بی بدیل آنها در حوزه‌های مختلف و تولید قابل مشاهده است.

تمدن خاطرنشان کرد: زنان در همه جهات منشا خیر و برکت هستند و توانمندی آنان در حوزه های اجتماعی، تربیتی و علمی بر کسی پوشیده نیست.