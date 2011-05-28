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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

استاندار تهران خبرداد:

تخصیص اعتبار مناسب به حوزه بانوان

تخصیص اعتبار مناسب به حوزه بانوان

استاندار تهران گفت:‌ بخش عمده ای از اعتبار فرهنگی این استان با محوریت بانوان بوده و به حوزه بانوان اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه "عطر یاس" افزود:‌ این اعتبارات با محوریت خانواده و با تاکید بر عنصر زن و توانمندی این عنصر در پیشبرد اهداف خانواده اختصاص می یابد.

وی افزود: اعتبارات فرهنگی با محوریت، خانواده، بانوان، زنان سرپرست خانوار و ایجاد اوقات فراغت برای خانواده، به این سمت سوق پیدا می کند.
 
وی ادامه داد: امروز توان بانوان در همه جا پرتو افکن است و نقش بی بدیل آنها در حوزه‌های مختلف و تولید قابل مشاهده است.
تمدن خاطرنشان کرد: زنان در همه جهات منشا خیر و برکت هستند و توانمندی آنان در حوزه های اجتماعی، تربیتی و علمی بر کسی پوشیده نیست.
کد مطلب 1322662

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