بلاتر هم متهم به فساد مالی شد/ انتخابات فیفا در پرده ابهام!

به گزارش خبرگزاری مهر، بلاتر فردا یکشنبه باید در خصوص شایعاتی که مبنی بر پرداخت رشوه به اعضای کمیته اجرایی فیفا بر سر زبان هاست در دادگاه حاضر شده و در این خصوص پاسخ می دهد. این در حالی است که پیش از این محمد بن همام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و یکی از دو نامزد ریاست فیفا، به پرداخت رشوه متهم شده است.

بر پایه گزارش ای بی سی، این موضوع در حالی مطرح می شود که بن همام، جک وارنر، نایب رئیس فیفا، و دو عضو اتحادیه فوتبال کاراییب باید برای ادای پاره ای از توضیحات در کمیته اخلاقی فیفا حضور پیدا کنند. بلاتر با اتهام اینکه از پرداخت رشوه برای خرید آرای میزبانی جام جهانی 2022 اطلاع داشته، محاکمه خواهد شد.

انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، در تاریخ اول ژوئن برگزار خواهد شد و در صورتی که هر دو نامزد این انتخابات گناهکار شناخته شوند معلوم نیست وضعیت این انتخابات به چه صورت خواهد بود.