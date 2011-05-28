انجام تعهدات اشتغالزایی 600 میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح شنبه در اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال جاری اظهارداشت: استان قزوین در سال گذشته با مشارکت و همکاری بانک ها توانست بیش از تعهدات خود نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کند و امسال نیز متعهد شده ایم که بالغ بر 38 هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد کنیم.

وی افزود: برای اشتغالزایی باید از منابع مختلف در جذب سرمایه اقدام کنیم و مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه اهمیت به سزایی دارد.

استاندار با بیان اینکه به اشتغالزایی باید به عنوان یک حرکت اعتقادی نگریست یادآورشد: با توجه به ظرفیتهای استان در حوزه های مختلف و انسجام و مشارکت دستگاههای اجرایی از یک طرف و حمایت و همراهی ینمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از طرفی دیگر می توان نسبت به تحقق تعهدات استان در این زمینه امیدوار بود.

عجم در پایان با اشاره به اهمیت مشاغل خانگی تصریح کرد: مشاغل خانگی از اولویتهای حوزه اشتغال در سال جاری است که علاوه بر افزایش درآمد خانوارها می تواند به تثبیت جمعیت در مناطق مختلف استان منجر شود.

در این جلسه امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مهمترین چالش کشور در حال حاضر اشتغال است، بیان کرد: در حال حاضر مهمترین بخش فعالیتهای دولت که به طور جدی پیگیری می شود اشتغالزایی است که باید با بسیج همه امکانات و همت مسئولان و دستگاههای اجرایی در راستای تحقق تعهدات دولت در ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری تلاش و همکاری کرد.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی بر نظارت و بازرسی دستگاهها برای ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.

در ابتدای این جلسه علی ایمانی مدیرکل کار و امور اجتماعی با ارائه گزارشی از عملکرد بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین تصریح کرد: از سال 84 تاکنون بالغ بر 20 هزار طرح با ظرفیت بیش از صد و 36 هزار نفر اشتغال و با 2 هزار و600 میلیارد تومان به بانک های عامل استان معرفی شده است که از این میزان تاکنون چهار هزار و 734 طرح با بیش از 39 هزار فرصت شغلی با 570 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه از جذب 423 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری، باقی مانده اعتبارات سال 84 تا 89 از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین در استان خبر داد.