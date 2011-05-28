طرح امنیتی پس از خروج آمریکا/ شناسایی عناصر القاعده در سازمان حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت کشور عراق امروز از طرح کاملی برای برعهده گرفتن پرونده امنیتی این کشور پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق خبر داد.

"ایدن خالد" معاون وزیر کشور در امور نیروهای پلیس عراق در این رابطه اظهار داشت : ارتش عراق طرح کاملی را برای برعهده گرفتن پرونده امنیتی کشور پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق آماده کرده است که شامل چند مرحله است.

وی در ادامه گفت این طرح به طور تدریجی اجرا خواهد شد تا در نهایت پرونده امنیتی عراق در زمره اختیارات وزارت کشور قرار گیرد.

طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، نظامیان آمریکایی حاضر در عراق باید تا اواخر سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد مسئولان عراقی یک گروه وابسته به شبکه القاعده را در این کشور شناسایی کرده اند که عامل کشتار بسیاری از شهروندان بوده اند. یکی از برجسته ترین رهبران این شبکه "فراس فلیح" رئیس سازمان حقوق بشر ذیربط با امور زندانها و بازداشتی ها است.

"قاسم عطا" سخنگوی طرح عملیات بغداد در این رابطه گفت : فلیح در سال 2005 به عضویت شبکه القاعده درآمد. وی در عین حال با نهادهای حقوق بشر که ادعا می شد از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شوند همکاری می کرد.

این شبکه تروریستی تاکنون 15 عملیات تروریستی در عراق انجام داده است که مهمترین آن در سال 2006 در مراسم عروسی در منطقه "التاجی" در 20 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. در این حمله تروریستی 70 عراقی کشته شدند.

عطا با بیان این مطلب افزود: نیروهای عراقی تاکنون 25 نفر از عناصر این شبکه تروریستی را بازداشت کرده اند. "ابوذیبه" رهبر این گروه تروریستی است که تابعیت مصری دارد.