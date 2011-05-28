لوکاشنکو به تهران دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار موضوعاتی همچون لزوم برگزاری اجلاسهائی مشابه، ضرورت توسعه روابط دوجانبه و سرعت بخشیدن به اجرای تفاهم نامه ها مورد بررسی قرار گرفت .
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مینسک به منظور تقدیم دعوتنامه احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان از لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس جهت شرکت در اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم با مارتینف وزیر امور خارجه بلاروس ملاقات کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار موضوعاتی همچون لزوم برگزاری اجلاسهائی مشابه، ضرورت توسعه روابط دوجانبه و سرعت بخشیدن به اجرای تفاهم نامه ها مورد بررسی قرار گرفت .
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