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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

جهت شرکت در اجلاس تروریسم/

لوکاشنکو به تهران دعوت شد

لوکاشنکو به تهران دعوت شد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مینسک به منظور تقدیم دعوتنامه احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان از لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس جهت شرکت در اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم با مارتینف وزیر امور خارجه بلاروس ملاقات کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار موضوعاتی همچون لزوم برگزاری اجلاسهائی مشابه، ضرورت توسعه روابط دوجانبه و سرعت بخشیدن به اجرای تفاهم نامه ها مورد بررسی قرار گرفت .
 

کد مطلب 1322668

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