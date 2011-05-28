لوکاشنکو به تهران دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار موضوعاتی همچون لزوم برگزاری اجلاسهائی مشابه، ضرورت توسعه روابط دوجانبه و سرعت بخشیدن به اجرای تفاهم نامه ها مورد بررسی قرار گرفت .

