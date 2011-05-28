افزایش قیمتها منوط به تأیید ستاد هدفمندکردن یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری ظهر شنبه در جلسه کمیسیون بازار در استانداری ایلام گفت: هرگونه افزایش قیمت کالاو خدمات منوط به تأیید ستاد هدفمندکردن یارانه هاست .

وی تصریح کرد: با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه از سوی واحدهای تولیدی و خدماتی برخورد قانونی بعمل خواهد آمد .

عسکری با بیان اینکه جهت کنترل بازار باید شرایط را مدیریت شده پیش برد، گفت: ذخیره سازی کالاها در راستای تعدیل بازار صورت گرفته است .

معاون برنامه ریزی استانداری به تأمین سبوس مورد نیاز دامداران و ملزم کردن کارخانه های تولید آرد به ارائه خدمات به دامداران تأکید کرد .

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی برنامه های اجرایی و عملیاتی خود را در راستای تعادل بخشی به واحدهای تولیدی کشاورزی و تکمیل زنجیره تولیدات دامی و طیور ارائه کند.