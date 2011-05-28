نخست وزیر ژاپن خواستار اتحاد در کابینه ائتلافی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نائوتو کان امروز شنبه از جناحهای حزب حاکم اعم از کسانی که دیگر از او فرمان نمی برند و از مخالفانی که به دلیل مدیریت بحران اتمی نیروگاه فوکوشیما از نخست وزیر عصبانی هستند خواست تا متحد شده و از فروپاشی کابینه جلوگیری کنند.

حزب مخالف در پارلمان دچار اختلاف و تفرقه شده و نائوتو کان فردی که ژوئن سال گذشته قدرت را به دست گرفت، با رای عدم اعتماد تهدید می کند.

نخست وزیر ژاپن با بحران هسته ای چندی پیش در این کشور در نتیجه بروز سونامی به شدت محبوبیت وی کاهش پیدا کرده است.

نائوتو کان در سخنانی در بروکسل در جمع خبرنگاران گفت : هر تصمیمی اعم از تصمیم بین المللی و داخلی بر اساس شرایطی که ژاپن در آن قرار دارد اتخاذ می شود و عقیده دارم که حزب به عنوان یک قدرت واحد می تواند عمل کند.