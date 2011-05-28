به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب " مناقب‌خوانی " به تاریخ و ماهیت مناقب خوانی پرداخته شده است . هوشنگ جاوید نویسنده این کتاب اظهار داشت: هدف از نوشتن " مناقب‌خوانی"، احیا و شناساندن هنر مناقب‌خوانی بعنوان یک هنر ناب شیعی است تا جوانان با این هنر ناب و اصیل بیش از پیش آشنا شوند. این هنر از قبل از اسلام در ایران و در وصف بزرگان و پاکان وجود داشته است که بعد از اسلام برای ستایش ائمه معصومین رواج پیدا کرد.

جاوید ادامه داد: کتاب شامل سه فصل است که بخش اول به گفتگوی رودررو با مناقب خوان‌ها تعلق دارد. بخش دوم سخنرانی‌هایی است که طی همایشی در سال 83 به منظور پاسداشت مناقب‌خوان‌ها برگزار شد و بخش سوم هم به پژوهشها و تحقیق‌های انجام شده در این زمینه اختصاص دارد.

از هوشنگ جاوید تا به حال کتابهایی چون "آواهای روح نواز"، "موسیقی رسانه"، "موسیقی رمضان"، "پرند ستایش در ایران" و "نقش اهل بیت در موسیقی آیین ترکمن" منتشر شده است.

چاپ دوم کتاب مناقب خوانی در 232 صفحه، قطع رقعی و 1100 جلد به زودی توسط انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد .