اقامه نماز در تفرجگاههای مینودشت جرائم را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجم ظهر سه شنبه در ستاد اقامه نماز شهرستان افزود: سالهاست که با همت و تدبیر امام جمعه مینودشت در تفرجگاه تنگه نماز جماعت برگزار می شود که از استقبال بسیار خوب مردم این شهرستان روبرو شده است.

فرماندار مینودشت گفت: این نماز جماعت ها آنقدر تاثیر مثبت داشته که به وضوح می توان آنرا مشاهده کرد و امسال که از 20 خرداد ماه این نماز جماعت برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: ادارات شهرداری نسبت به افزایش محل نمازگزاران و اداره برق در خصوص روشنایی مکان و دیگر ادارات در خصوص وسیله نقلیه، سیستم صوتی و دیگر خدمات همراهی و همکاری خواهند کرد.



فرماندار مینودشت گفت: برگزاری نماز جماعت با حضور امام جمعه در تفرجگاه باعث کاهش ناهنجاری و جرائم در آن مکان شده است.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.