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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

اقامه نماز در تفرجگاههای مینودشت جرائم را کاهش داده است

اقامه نماز در تفرجگاههای مینودشت جرائم را کاهش داده است

مینودشت - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت گفت: برگزاری نماز در تفرجگاههای منطقه باعث کاهش ناهنجاری و جرائم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجم ظهر سه شنبه در ستاد اقامه نماز شهرستان افزود: سالهاست که با همت و تدبیر امام جمعه مینودشت در تفرجگاه تنگه نماز جماعت برگزار می شود که از استقبال بسیار خوب مردم این شهرستان روبرو شده است.

فرماندار مینودشت گفت: این نماز جماعت ها آنقدر تاثیر مثبت داشته که به وضوح می توان آنرا مشاهده کرد و امسال که از 20 خرداد ماه این نماز جماعت برگزار خواهد شد.
 
وی بیان داشت: ادارات شهرداری نسبت به افزایش محل نمازگزاران و اداره برق در خصوص روشنایی مکان و دیگر ادارات در خصوص وسیله نقلیه، سیستم صوتی و دیگر خدمات همراهی و همکاری خواهند کرد.

فرماندار مینودشت گفت: برگزاری نماز جماعت با حضور امام جمعه در تفرجگاه باعث کاهش ناهنجاری و جرائم در آن مکان شده است.
 
شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1322677

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