دسترسی جوانان و نوجوانان به تنباکوی "پان" آسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لیلا فرهاد ملاشاهی با اعلام این مطلب افزود: تنباکوهای غیر تدخینی از جمله پان، ناس و سوپاری که به صورت موضعی داخل حفره دهانی و در کنار لثه ها استعمال می شود موجب بروز سرطان دهان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: سیستان و بلوچستان به دلیل هم مرزی با دو کشور افغانستان و پاکستان که بعد از چین و هند بزرگترین مراکز تولید تنباکوی غیر تدخینی در جهان هستند، بیشترین آمار استفاده از این مواد را در بین سایر استانهای کشور دارد.

وی با بیان اینکه دسترسی قشر جوان و نوجوان به پان بسیار ساده است گفت: درصد زیادی از این افراد از ماهیت واقعی تنباکوهای غیر تدخینی آگاه نیستند و آنها را به عنوان خوشبو کننده دهان و تسکین دهنده دردهای دندان استفاده می کنند در حالی که استفاده از پان ، ناس و سوپاری ضایعات پیش سرطانی ایجاد می کند و زمینه ساز استعمال سیگار و مواد مخدر خواهد بود .

ملاشاهی خاطر نشان کرد: استعمال این مواد علاوه بر بروز سرطان و تغییر رنگ دندان و لثه، موجب افزایش ترشحات دهانی می شود که برخی افراد اقدام به خارج کردن این ترشحات دهانی در معابر عمومی می کنند که مشکلات بهداشتی فراوانی را نیز به دنبال دارد.