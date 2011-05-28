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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

دسترسی جوانان و نوجوانان به تنباکوی "پان" آسان است

یک متخصص بیماریهای دهان و دندان از دسترسی بسیار آسان قشر جوان و نوجوان به پان خبر داد و گفت: درصد زیادی از این افراد از ماهیت واقعی تنباکوهای غیر تدخینی آگاه نیستند و آنها را به عنوان خوشبو کننده دهان و تسکین دهنده دردهای دندان استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لیلا فرهاد ملاشاهی با اعلام این مطلب افزود: تنباکوهای غیر تدخینی از جمله پان، ناس و سوپاری که به صورت موضعی داخل حفره دهانی و در کنار لثه ها استعمال می شود موجب بروز سرطان دهان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: سیستان و بلوچستان به دلیل هم مرزی با دو کشور افغانستان و پاکستان که بعد از چین و هند بزرگترین مراکز تولید تنباکوی غیر تدخینی در جهان هستند، بیشترین آمار استفاده از این مواد را در بین سایر استانهای کشور دارد.

وی با بیان اینکه دسترسی قشر جوان و نوجوان به پان بسیار ساده است گفت: درصد زیادی از این افراد از ماهیت واقعی تنباکوهای غیر تدخینی آگاه نیستند و آنها را به عنوان خوشبو کننده دهان و تسکین دهنده دردهای دندان استفاده می کنند در حالی که استفاده از پان ، ناس و سوپاری ضایعات پیش سرطانی ایجاد می کند و زمینه ساز استعمال سیگار و مواد مخدر خواهد بود . 

ملاشاهی خاطر نشان کرد: استعمال این مواد علاوه بر بروز سرطان و تغییر رنگ دندان و لثه، موجب افزایش ترشحات دهانی می شود که برخی افراد اقدام به خارج کردن این ترشحات دهانی در معابر عمومی می کنند که مشکلات بهداشتی فراوانی را نیز به دنبال دارد.
کد مطلب 1322682

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