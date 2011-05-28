احیای ارزشهای وقف در گرو توجه واقفین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی ثانی ظهر شنبه در جمع کارکنان اداره اوقاف خراسان رضوی اظهار داشت: وقف یکی از هنجارهای بسیار مهم و ارزشی در شریعت مقدس اسلامی است که باید به آن توجه شود و با توجه به مشمولیتی که وقف در ابعاد مختلف دارد، می توان اذعان داشت که با وقف بخش عظیمی از ناهنجاریهای مسلمانان به هنجار تبدیل می شود.

محسنی ثانی با اشاره به تاریخچه وقف ادامه داد: وقف از موضوعاتی است که از قدیم الایام وجود داشته و توسط رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) انجام می شده و امروز نیز باید در قالب فعالیت های عمرانی، خدماتی و رفاهی برای آحاد مردم در نظر گرفته شود.

وی افزود: وقف خیرات و برکات بسیاری را در بر دارد که در ابعاد مختلف عبادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: جایگاه وقف به عنوان یکی از باقیات الصالحات در نزد مسلمانان وجود داشته و این جایگاه باید توسط رسانه های گوناگون و به طرق مختلف از جمله تریبون های منابر، مساجد و نمازهای جمعه و بویژه صدا و سیما مورد توجه قرار بگیرد تا بتواند بخشی از هنجارهای اجتماع از این طریق مورد توجه قرار بگیرد و در عرصه اجرایی به مرحله عمل برسد.

محسنی ثانی اضافه کرد: هر عملی که در راستای احیای این امر خیر صورت بگیرد، ممدوح و مورد تأیید و تشویق همگان است.

وی با اشاره به نقش جشنواره ها در ترویج فرهنگ وقف، تأکید کرد: اگر در جشنواره ها از هر گونه اسراف و کارهای تشریفاتی جلوگیری شود و محتوا و کیفیت آن مورد توجه قرار بگیرد و برنامه ریزی درستی در جهت تبیین این موضوع انجام شود، می تواند تأثیرگذار باشد، اما اگر جنبه تشریفاتی داشته باشد، بی ثمر خواهد بود.

شایان ذکر است نخستین جشنواره تجلی وقف و بقاع متبرکه در رسانه در مرداد ماه 90 در مشهد برگزار می شود.