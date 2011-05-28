ابهام در واگذاری سیمکارتهای نسل سوم/ خبری از نسل 3 نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، زمان لازم الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم که قرار است برای نخستین بار تکنولوژی نسل سوم موبایل را در کشور ارائه کند 31 مردادماه سال 89 بوده و این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.



براین اساس اپراتور تامین تله کام که موفق به دریافت پروانه فعالیت برای واگذاری سیمکارتهای نسل سوم در کشور شده است بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند و درغیر این صورت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق پروانه باید با این اپراتور برخورد کند.

با وجودی که طبق پروانه اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبرداده بود اما تاکنون سیمکارتی از سوی این اپراتور واگذار نشده است .

اعلام عرضه آزمایشی سیم کارت توسط وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز جهانی ارتباطات - 27 اردیبهشت ماه - از واگذاری آزمایشی و محدود سیمکارت های اپراتور سوم طی روزهای آینده خبر داد و گفت: پس از طی مراحل تایید کیفیت عرضه عمومی این سیمکارت ها نیز آغاز خواهد شد.



رضا تقی پور تاکید کرد که در صورت طی مراحل کیفیت و قابل قبول بودن سرویس های اپراتور سوم، امکان عرضه این سیمکارتها به صورت عمومی وجود خواهد داشت.

در همین حال روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز اول خردادماه اعلام کرد که طی این هفته سیمکارتهای اپراتور سوم با پیش شماره 0920 عرضه می شوند که این واگذاریها از تهران شروع خواهد شد.

اعلام عرضه تجاری سیمکارت توسط معاون وزیر ارتباطات



به گزارش مهر، محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه از آغاز واگذاری تجاری سیمکارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه همزمان با سررسیدن مهلت این اپراتور برای عرضه این خدمات خبر داد و گفت: واگذاری سیمکارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه که سال گذشته مورد تست و آزمایش قرار گرفته بود از امروز (اول خردادماه) به صورت محدود در تهران آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه عرضه این سیمکارت‌ها در سایر استان‌های ذکر شده در پروانه به مرور توسعه خواهد یافت گفـت: جزئیات بیشتر درباره سیمکارت های این اپراتور که فعلا در شهر تهران عرضه می شوند از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام خواهد شد.

این در حالی است که تاکنون سیمکارتی از سوی این اپراتور حتی به صورت آزمایشی عرضه نشده است و دکتر کرم پور در پاسخ به این سوال که واگذاری تجاری سیمکارتهای اپراتور سوم چرا مشهود نیست گفته است: " مسئولان این اپراتور کار را شروع کرده و در حال ارائه سیمکارت هستند؛ یعنی اول یک سیمکارت می‌دهند، یک ساعت بعد 2 سیمکارت می‌دهند، سپس 3 و 4 سیمکارت می‌دهند و تا 15 میلیون و 30 میلیون سیمکارت می‌رود."

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که اپراتور سوم در حال آماده سازی مکانی است که مردم بروند و سیمکارت را از آنجا خریداری کنند.

عدم اعلام واگذاری سیمکارت از سوی مسئولان تامین تله کام

اردیبهشت ماه سال گذشته شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - پس از کش و قوس های فراوان موفق شد پروانه فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که طبق پروانه صادر شده این اپراتور باید از اوایل خردادماه امسال شبکه خود را راه اندازی و سیمکارتهایی با قابلیت نسل سوم موبایل وارد بازار می کرد.

اما این اپراتور تاکنون اطلاع رسانی خاصی در مورد وضعیت شبکه و سیمکارتهایی که قرار است در اختیار مردم قرار دهد نداشته و حتی با وجودی که مسئولان وزارت ارتباطات از واگذاری این سیمکارتها در موعد مقرر خبر داده اند مسئولان این اپراتور حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند و تاکنون هیچگونه اظهارنظر رسمی در مورد عدم واگذاری و یا واگذاری سیمکارتهای خود و راه اندازی این شبکه نداشته اند.

اینترکانکشن تامین تله کام با اپراتورهای موبایل برقرار نشده است

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد آخرین وضعیت شبکه اپراتور سوم موبایل به مهر گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بنا به درخواست شرکت تامین تله کام مجوز واگذاری محدود سیمکارتهای این اپراتور را صادر کرده است اما این واگذاری رافع تعهدات پروانه ای این اپراتور نخواهد بود.

حسن رضوانی با بیان اینکه رگولاتوری از هرگونه واگذاری سیم کارت توسط این اپراتور استقبال می کند تاکید کرد: اما بررسی عملکرد اپراتور، مطابق پروانه انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه هنوز اتصال متقابل – اینترکانکشن - شبکه اپراتور سوم با اپراتورهای موبایل و مخابرات ثابت برقرار نشده است گفت: اپراتور سوم سیمکارتهای خود را داخل شبکه اش تست کرده اما برای واگذاری تجاری و عمومی باید با سایر اپراتورهای مخابراتی قرارداد منعقد کند و مسائل فنی آن را برطرف سازد.