تقویت باورها و ارزشهای معنوی مهمترین راه پیشگیری اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ معرفتالله جوزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: ایجاد اعتماد بهنفس، بردباری و پرورش سجایای نیکو، از جمله مواردی است که خانوادهها باید در این رابطه تلاش کنند.
وی به ضرورت توجه به ایجاد شناخت در دوستیابی صحیح در بین نوجوانان و جوانان برای پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و ادامه داد: تقویت همبستگی در درون خانواده، توجه به ارزشهای اخلاقی و عمل به آنها همچنین آشنایی با شیوههای فرزندپروری از عوامل کاهش گرایش نوجوانان به موادمخدر است.
سرهنگ جوزی افزود: از دیگر عوامل کاهش گرایش به موادمخدر، پرکردن اوقات فراغت نوجوانان، جلوگیری از مصرف خودسرانه دارو و صحبت با فرزندان در رابطه با عوارض اعتیاد است.
وی، نوجوانی را برههای خطرناک برای فرد و خانواده دانست که احتمال بروز آسیب در این سنین بالا است و گفت: پرخطرترین دوران زندگی از نظر شروع مصرف موادمخدر، دوران نوجوانی است زیرا در این دوره، فرد بهدنبال کسب هویت و میل به استقلالطلبی دارد.
جوزی، گسترش ارتباطات اجتماعی در دوره جوانی را امری اجتنابناپذیر دانست و افزود: در این دوره، روابط بین فردی و اجتماعی افزایش چشمگیری مییابد و ارتباط با همالان و دوستان نیز در اولویت قرار میگیرد که مجموعه این عوامل، علاوه بر حس کنجکاوی و نیاز به تحرک، تنوع و هیجان نوجوان را مستعد برای مصرف مواد میکند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان، به اجرای طرح مبارزه با خردهفروشان موادمخدر، اشاره کرد و افزود: در دو روز گذشته با اجرای طرح برخورد با خردهفروشان و معتادان پرخطر، 36 نفر دستگیر و 332 گرم انواع موادمخدر کشف و ضبط شد.
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