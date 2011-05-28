تقویت باورها و ارزشهای معنوی مهمترین راه پیشگیری اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ معرفت‌الله جوزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: ایجاد اعتماد به‌نفس، بردباری و پرورش سجایای نیکو، از جمله مواردی است که خانواده‌ها باید در این رابطه تلاش کنند.

وی به ضرورت توجه به ایجاد شناخت در دوست‌یابی صحیح در بین نوجوانان و جوانان برای پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و ادامه داد: تقویت همبستگی در درون خانواده، توجه به ارزش‌های اخلاقی و عمل به آنها همچنین آشنایی با شیوه‌های فرزندپروری از عوامل کاهش گرایش نوجوانان به موادمخدر است.

سرهنگ جوزی افزود: از دیگر عوامل کاهش گرایش به موادمخدر، پرکردن اوقات فراغت نوجوانان، جلوگیری از مصرف خودسرانه دارو و صحبت با فرزندان در رابطه با عوارض اعتیاد است.

وی، نوجوانی را برهه‌ای خطرناک برای فرد و خانواده دانست که احتمال بروز آسیب در این سنین بالا است و گفت: پرخطرترین دوران زندگی از نظر شروع مصرف موادمخدر، دوران نوجوانی است زیرا در این دوره، فرد به‌دنبال کسب هویت و میل به استقلال‌طلبی دارد.

جوزی، گسترش ارتباطات اجتماعی در دوره جوانی را امری اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در این دوره، روابط بین فردی و اجتماعی افزایش چشمگیری می‌یابد و ارتباط با هم‌الان و دوستان نیز در اولویت قرار می‌گیرد که مجموعه این عوامل، علاوه بر حس کنجکاوی و نیاز به تحرک، تنوع و هیجان نوجوان را مستعد برای مصرف مواد می‌کند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان، به اجرای طرح مبارزه با خرده‌فروشان موادمخدر، اشاره کرد و افزود: در دو روز گذشته با اجرای طرح برخورد با خرده‌فروشان و معتادان پرخطر، 36 نفر دستگیر و 332 گرم انواع موادمخدر کشف و ضبط شد.