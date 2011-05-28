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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

در سال 89/

بیماری تب مالت در آذربایجان شرقی 80 درصد کاهش یافت

بیماری تب مالت در آذربایجان شرقی 80 درصد کاهش یافت

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از کاهش 80 درصدی بیماری تب مالت در آذربایجان شرقی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه ظهر شنبه در بازدید مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی از این اداره کل افزود: بیماریهای دام و مشترک بین انسان و دام در سالهای اخیر کاهش چشمگیری در جمعیت دامی تحت پوشش دامپزشکی استان داشته است.

زندیه همچنین افزود: در سال جهاد اقتصادی از اقتصاد روستائیان با افزایش فعالیتها و خدمات دامپزشکی در راستای تحقق شاخصهای تولید سلامت حمایت می شود.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی در این بازدید از اداره کل دامپزشکی استان یاد آور شد: خدمات و فعالیتهای دامپزشکی در روستاها یکی از عوامل مهم و موثر در رونق اقتصادی خانوارهای روستایی است.

صفر اصغری اعلام کرد: در دوسال اخیر شیوع بیماریهای دامی در روستاها کاهش یافته که این امر ناشی از فعالیتهای شبانه روزی کارکنان اداره کل دامپزشکی است.

کد مطلب 1322688

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