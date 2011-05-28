بیماری تب مالت در آذربایجان شرقی 80 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه ظهر شنبه در بازدید مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی از این اداره کل افزود: بیماریهای دام و مشترک بین انسان و دام در سالهای اخیر کاهش چشمگیری در جمعیت دامی تحت پوشش دامپزشکی استان داشته است.

زندیه همچنین افزود: در سال جهاد اقتصادی از اقتصاد روستائیان با افزایش فعالیتها و خدمات دامپزشکی در راستای تحقق شاخصهای تولید سلامت حمایت می شود.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی در این بازدید از اداره کل دامپزشکی استان یاد آور شد: خدمات و فعالیتهای دامپزشکی در روستاها یکی از عوامل مهم و موثر در رونق اقتصادی خانوارهای روستایی است.