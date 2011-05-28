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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

120 هزار هکتار فضا در ارومیه به اردوگاه ملی تبدیل می شود

120 هزار هکتار فضا در ارومیه به اردوگاه ملی تبدیل می شود

بوکان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از تبدیل شدن 120 هزار هکتار فضای اردوگاهی ارومیه به اردوگاه ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی ظهر دوشنبه در نشست روسای مناطق 24 گانه آموزش و پرورش شهرستانهای آذربایجان غربی در شهرستان بوکان افزود: باید 120هزار هکتار فضای اردوگاهی در ارومیه به اردوگاه ملی تبدیل شده و تمام فرهنگیان بدون مسکن در قالب طرح مهر دارای مسکن شوند.

وی با اشاره به اینکه در مناطق 24 گانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی تنها در شش منطقه برای اجرای این طرح با مشکل مواجه بوده که تا مهر ماه این مشکل نیز حل خواهد شد، اظهار داشت: تک نوبتی کردن مدارس ابتدایی یک طرح سراسری بوده که با وجود کمبود فضاهای آموزشی در آموزش و پرورش باید اجرا شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بیان داشت: برای به اجرا گذاشتن این طرح باید اقداماتی نظیر انتقال مدارس پیش دبستانی از نوبت صبح به بعد از ظهر، حذف و کاهش عوامل و فضای اداری و تبدیل آنها به فضای آموزشی، افزایش تعداد دانش آموزان در کلاسها با شرایط تعیین شده و باز پس گیری فضاهایی که به دستگاه های دیگر اجاره داده شده انجام شود.

سمرقندی در ادامه افزود: ساماندهی فضاهای آموزشی، نیروهای انسانی و مالی در اولویت قرار گرفته و برای تکمیل و تجهیز کتابخانه های مدارس 50 درصد هزینه ها از طرف اداره کل آموزش و پرورش و مابقی از طرف استانداری پرداخت و فضاهای اردوگاهی در تمامی نقاط 24 گانه آموزش و پرورش ایجاد شود.

کد مطلب 1322690

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