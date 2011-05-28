120 هزار هکتار فضا در ارومیه به اردوگاه ملی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی ظهر دوشنبه در نشست روسای مناطق 24 گانه آموزش و پرورش شهرستانهای آذربایجان غربی در شهرستان بوکان افزود: باید 120هزار هکتار فضای اردوگاهی در ارومیه به اردوگاه ملی تبدیل شده و تمام فرهنگیان بدون مسکن در قالب طرح مهر دارای مسکن شوند.

وی با اشاره به اینکه در مناطق 24 گانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی تنها در شش منطقه برای اجرای این طرح با مشکل مواجه بوده که تا مهر ماه این مشکل نیز حل خواهد شد، اظهار داشت: تک نوبتی کردن مدارس ابتدایی یک طرح سراسری بوده که با وجود کمبود فضاهای آموزشی در آموزش و پرورش باید اجرا شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بیان داشت: برای به اجرا گذاشتن این طرح باید اقداماتی نظیر انتقال مدارس پیش دبستانی از نوبت صبح به بعد از ظهر، حذف و کاهش عوامل و فضای اداری و تبدیل آنها به فضای آموزشی، افزایش تعداد دانش آموزان در کلاسها با شرایط تعیین شده و باز پس گیری فضاهایی که به دستگاه های دیگر اجاره داده شده انجام شود.

سمرقندی در ادامه افزود: ساماندهی فضاهای آموزشی، نیروهای انسانی و مالی در اولویت قرار گرفته و برای تکمیل و تجهیز کتابخانه های مدارس 50 درصد هزینه ها از طرف اداره کل آموزش و پرورش و مابقی از طرف استانداری پرداخت و فضاهای اردوگاهی در تمامی نقاط 24 گانه آموزش و پرورش ایجاد شود.