به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین گفت: تدوین بسته حمایتی از بخش کشاورزی یکی از سخت ترین مراحل در تدوین برنامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه بود به نحوی که نزدیک به 2 سال طول کشید.

وی افزود: بارها جمع بندی و نتیجه گیری به دلیل نبود آمار و اطلاعات صحیح و یا انتقاد کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مختلف به تعویق افتاد، به همین دلیل تدوین بسته کشاورزی با حساسیت های زیادی همراه بود.

فرزین اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را معطوف به دو هدف اصلی دانست و گفت: هدف اول از اجرای این طرح حمایت از بخشها در جهت تغییر فن آوری های موجود و انتقال به سوی فناوری نوین بوده است.

وی افزود: افزایش قیمت انرژی باید این علامت را به مصرف کننده بدهد که با تغییر روشها و ارتقاء فناوری تولید به سمت بهینه حرکت کند.



دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، اصلاح مصرف انرژی و افزایش بهره وری را دستاورد اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و افزود: یکی دیگر از اولویتهای ما در اجرای این طرح توجه خاص به تأمین مالی فعالان بخش کشا ورزی بوده است.

وی گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون شک بر قیمت تمام شده محصولات اثر خواهد گذاشت و این موضوعی نیست که از آن غافل باشیم، اما هدف از اجرای این طرح این است که تولید کننده با افزایش بهره وری و ارتقاء روش های تولید و فناوری خود ، اثرات افزایش قیمت حاملها را جبران کند.

فرزین با اشاره به پشتیبانی نظام بانکی کشور به ویژه بانک کشاورزی از اجرای طرحهای نوین در بخش کشاورزی اظهارداشت: برای اجرای این طرح در بخش کشاورزی 151 میلیارد تومان کمک برای مرغداران و دامداران 44 میلیارد تومان منابع نیز برای بخش صیادی در نظر گرفته شده است.

وی از اختصاص نزدیک به 500 میلیارد تومان اعتبار برای بخش دام و طیور خبر داد و گفت: هدف از اختصاص این اعتبار اصلاح سریع فرآیند تولید در این بخش است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: علیرغم تلاشهای خوبی که تاکنون انجام شده است، متأسفانه برخی از منتقدین بدون توجه به آمار و اطلاعات و صرفاً بر اساس دیدگاه غیرعلمی، مسائلی را مطرح می کنند که به هیچ وجه با واقعیتهای موجود منطبق نیست.

فرزین در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای صحیح این طرح شاهد ارتقاء بخش کشاورزی کشور، نهادینه شدن کشاورزی نوین و افزایش بهره وری در تولید باشیم.