دیدار صالحی با سلطان برونئی/ دعوت از سلطان برای سفر به تهران

به گزارش خبرنگار مهر از بندر سری بگاوان، دراین دیدار وزیرامور خارجه کشورمان از سلطان برونئی برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد که مورد موافقت قرار گرفته و ابراز امیدواری شد در فرصت مناسب انجام شود.

پیش از این نیز وزیر امورخارجه کشورمان با قائم مقام وزارت خارجه ، وزیر صنایع و منابع اولیه و همچنین وزیر دوم امور خارجه و تجارت برونئی در جریان این سفر دیدار و گفتگو کرد.

دراین دیدارها وزیر خارجه کشورمان ضمن ابراز رضایت از روابط مناسب سیاسی دو کشور، خواستار اتخاذ ساز و کارهایی برای ایجاد توازن در ابعاد مختلف روابط دو کشور گردید.

صالحی همکاریهای دو کشور را در زمینه گردشگری، صدورخدمات فنی و مهندسی، آموزش، سرمایه گذاری، انرژی به ویژه تولید برق با توجه به امکانات کشورمان و شرایط مناسب جغرافیایی برونئی و صادرات مجدد کالا را مورد تأکید قرار داد.

وی با عنایت به جاذبه های طبیعی و تاریخی کشورمان همکاری در این زمینه را عملیاتی دانسته و اعلام کردکه اقدامات اجرایی آن می تواند در اسرع وقت آغاز گردد.

وزیر خارجه کشورمان ضمن تاکید بر توانمندیهای ایران در زمینه بهداشت و درمان آمادگی کشورمان را برای تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز برونئی اعلام کرد.

در دیدارهای مقامات سیاسی دو کشور همکاریهای بین المللی، تقویت سازمانهای منطقه ای از جمله جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی مورد تأکید قرار گرفت و طرفین متعهد شدند در این راستا تلاش کنند.