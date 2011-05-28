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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

بازار پایه فرابورس به زودی راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه‌اندازی رسمی بازار پایه در فرابورس و آغاز فعالیت آن در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی با اعلام این خبر گفت: با راه اندازی بازار پایه فرابورس، شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس دادو ستد نمی‌شود، می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند.
 
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر دادو ستد سهام همه شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه گفت: بر همین اساس بازار پایه فرا بورس به انجام مبادلات سهام شرکت‌هایی که در هیچ یک از بازار های بورس و فرا بورس دادو ستد نشده‌اند، کمک خواهد کرد.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام شرکت‌های بورس کالا و بورس اوراق بهادار نیز می‌توانند در این بازار مبادله شوند، ابراز داشت: بله، سهام این دو شرکت نیز می تواند در کنار سایر شرکت‌ها در بازار پایه دادو ستد شود. 
 
کد مطلب 1322698

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