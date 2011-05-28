به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی با اعلام این خبر گفت: با راه اندازی بازار پایه فرابورس، شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس دادو ستد نمی‌شود، می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر دادو ستد سهام همه شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه گفت: بر همین اساس بازار پایه فرا بورس به انجام مبادلات سهام شرکت‌هایی که در هیچ یک از بازار های بورس و فرا بورس دادو ستد نشده‌اند، کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام شرکت‌های بورس کالا و بورس اوراق بهادار نیز می‌توانند در این بازار مبادله شوند، ابراز داشت: بله، سهام این دو شرکت نیز می تواند در کنار سایر شرکت‌ها در بازار پایه دادو ستد شود.

