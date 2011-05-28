بازرسی دوره ای جایگاه های سوخت در استان البرز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل استاندارد البرز با اعلام خبر فوق افزود: کارشناسان اداره کل استاندارد استان البرز در راستای استاندارد سازی نازلهای پمپ بنزین در سطح این استان از ابتدای سال تا کنون، آزمونهای دوره ای انجام داده اند.

علی عبدی ادامه داد: در این راستا با همکاری استاندارد، 40جایگاه مستقر در استان البرز مورد آزمون دوره ای قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در این بازدید مشخص شد که تعداد محدودی از جایگاهها دارای نقص فنی است که پس از تنظیم و آزمون مجدد مورد تایید استاندارد استان البرز قرار گرفت.

این مسئول اضافه کرد: استاندارد نازلهای پمپ بنزین اجباری است و این امر باید به شکل مطلوبی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا از این پس بازرسی از جایگاه ها به طور دوره ای انجام خواهد شد که این امر در راستای امر ارتقای کیفیت صورت می گیرد.

