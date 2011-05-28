وتوی آمریکا مانع جدی شناسایی کشور مستقل فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "جوزف دیس" گفت : شناسایی کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد به موافقت شورای امنیت نیاز دارد که با توجه به وتوی آمریکا، این موضوع امکان پذیر نیست.

وی افزود: چگونگی عضویت در سازمان ملل متحد روشن است و ما به آن پایبندیم ،اما حق وتو بخشی از فرایند عضویت دراین سازمان است که در صورت مخالفت آمریکا راهی برای فلسطینی ها باقی نمی ماند.

دیس تصریح کرد: فلسطینی ها دست به تلاشهای زیادی زده اند که از جمله بسیاری از کشورها، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته اند.

شایان ذکر است که ابومازن اخیرا اعلام کرده بود که در ماه سپتامبر آینده برای شناسایی کشور مستقل فلسطین دست به دامان سازمان ملل متحد خواهد شد.