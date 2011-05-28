استانهای زاگرس نشین و معضل بیکاری/ دولت بودجه ویژه اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سفر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به استان لرستان به عنوان یکی از مسئولان ارشدی که از قوم لر برخواسته است مجالی برای درد دلهایی بود که مردم لرستان از بروجرد گرفته تا خرم آباد و دورود با محسن رضایی مطرح کردند.

مردم استان لرستان که در سخنرانیهای عمومی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پررنگی داشتند در حواشی این سفر در فرصت های متعددی که رخ داد از لرستان گفتند و از مشکلاتی از جمله بیکاری و روند مشکل ساز خصوصی سازی در این استان.

محسن رضایی نیز در پاسخ به گلایه های متعدد مردم از معضل بیکاری و واگذاری های اشتباه کارخانجات به بخش خصوصی در استانهای زاگرس نشین سخن گفت و اینکه دولت باید توجه ویژه برای رفع این مشکلات داشته باشد.

بیکاری در استانهای زاگرس نشین بالای 20 درصد است

وی در حاشیه این سفر در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه بیکاری در برخی استانها به ویژه استانهای زاگرس نشین بالای 20 درصد است، اظهار داشت: این در حالیست که بیش از 20 سال است که نرخ بیکاری همچنان در این استانها بالاست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگران کننده ارزیابی کردن روند بیکاری در این استانها، بیان داشت: اینکه هنور نرخ بیکاری در این استانها بالاست یعنی باید کاری غیر از فعالیتهایی که در گذشته صورت گرفته انجام شود.

رضایی تصریح کرد: در صورتیکه برای این معضل چاره اندیشی نشود ممکن است تبعات این بیکاری تا یک قرن گریبان مردم را بگیرد و تبدیل به آسیب های اجتماعی و فرهنگی شود.

دولت اعتبار ویژه ای برای رفع معضل بیکاری به استانهای زاگرس نشین اختصاص دهد

وی با تاکید بر اینکه امسال با توجه به نامگذاری سال به نامه جهاد اقتصادی دولت باید روی این استانها یک حساب جداگانه ای باز کند، عنوان کرد: دولت باید تحت عنوان بودجه ویژه و محرومیت زدایی یک ردیف و حساب جداگانه ای برای این استانها در نظر بگیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: دولت می تواند با اختصاص این اعتبار در این استانها سرمایه گذاری کند تا نرخ بیکاری در این استانها حداقل به حد متوسط کشور برسد.

رضایی با بیان اینکه ما در لرستان نیروی انسانی زیادی داریم و لی کارآفرین کم داریم، تصریح کرد: این در حالیست که همین کارآفرینان نیز هم به طور جدی مورد توجه قرار نمی گیرند .

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد هر محل حکم خاص خودش را می خواهد، بیان داشت: تا مردم اینجا تبدیل به کارآفرین شوند دولت باید کار کند تا مردم توانمند شوند و مسئولیت را از روی دوش دولت بردارند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقسیم مدیران به دو دسته مدیران بنگاهی و مدیران دولتی، عنوان کرد: یک جایی مدیران بنگاهی قوی هستند و شغل درست می کنند و بخشی از مشکلات معیشتی مردم را این مدیران کنترل می کنند که در این استانها اگر مدیران دولتی ضعیف هم باشند کسی احساس نمی کند.

وی ادامه داد: این در حالیست که در استانهایی که مدیریت بنگاهی ضعیف است در مقابل این ضعف باید مدیران دولتی خوب عمل کنند.

دولتمردان قوی ترین مدیران را برای مناطق محروم بگذارند

رضایی با تاکید بر اینکه در استانهای یاد شده ابتدا باید مدیریت درست شود، افزود: من پیشنهاد می دهم دولتمردان قوی ترین مدیران را برای مناطق محروم بگذارند تا اینها روی دور توسعه بیفتند.

رضایی با تقدیر از رویکرد دولت در سفرهای استانی، تصریح کرد: دولت به طور جدی به دنبال رفع مشکلات در مناطق محروم است ولی برای رفع این مشکلات باید راهکارهای ویژه ای در نظر گرفته شود.

وی به مقوله خصوصی سازی در این استانها اشاره کرد و گفت: خصوصی سازی در دو موقعیت ممنوع است که یکی از این موقعیت ها واگذاری بنگاههای دولتی به کسانی است که صلاحیت این کار را به لحاظ اقتصادی و فنی ندارند.

رضایی با تاکید بر اینکه بنگاههای اقتصادی باید به افرادی داده شود که تولید و اشتغال را افزایش دهند، تصریح کرد: در ابتدای بند ج سیاست های اصل 44 قانون اساسی هدف از خصوصی سازی افزایش بهره وری عنوان شده است در حالیکه ما مشاهده می کنیم برخی از بنگاهها پس از واگذاری های اشتباه تعطیل شده اند.

خصوصی سازی حکم یکسانی برای همه استانها نیست

وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی حکم یکسانی برای همه افراد و استانها نیست، افزود: در استانهایی که هنوز کارآفرینی رشد پیدا نکرده است و بخش خصوصی آمادگی این کار را ندارد نباید بنگاههای دولتی واگذار شوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سیاست های اصل 44 قانون اساسی درست طراحی شده است ولی در اجرای این سیاست ها نباید با حکم یکسان برای همه استانها و کارخانجات و افراد عمل شود.

رضایی با تاکید بر اینکه روند خصوصی سازی باید مدیریت شود، بیان داشت: این هنر یک مدیر است که باید بداند هر کاری را کجا باید انجام دهد.

وی به واگذاری کارخانه پارسیلون خرم آباد و تعطیلی این صنعت اشاره کرد و گفت: همین کارخانه پارسیلون یکی از کارخانجات معروف خاورمیانه بود ولی با خصوصی سازی اشتباه به این وضعیت درآمد.

رضایی با تاکید بر اینکه پارسیلون باید به دولت برگردد، یادآور شد: سیاست های اصل 44 قانون اساسی برای ارتقا بهره وری است در حالیکه در مورد این صنعت بر اساس روح سیاست های اصل 44 تخلف صورت گرفته است.

انتظارات مردم استانهای محروم واقعی است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون انتقاداتی که مردم از توسعه نیافتگی مناطق لرنشین مطرح می کنند نیز گفت: من در سفرهای خود به این استانها از جمله لرستان زیاد می شنوم که از ما می پرسند ما لرها جان بر کف هستیم ولی در تقسیم غنائم جایی نداریم.

رضایی ادامه داد: با این حال ما افتخار می کنیم که جان بر کف هستیم ولی قبول دارم که انتظار مردم این استانها واقعی است و باید به آنها توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم لرستان و دیگر استانهای زاگرس نشین هم در جریان حوادث سال 88 و هم در مورد گروه انحرافی از اولین استانهایی بودند که پشت سر رهبری ایستادند، بیان داشت: عمل به موقع لرستانیها نشان داد که این استان از استانهای پیش رو و پیشگام در حمایت از ولایت فقیه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رشادت های رزمندگان لرستانی در دوران دفاع مقدس، عنوان کرد: مردم لرستان با دارا بودن یک تاریخ پر افتخار از علم و ادب و حماسه در طول تاریخ ایران اسلامی از خود کارنامه درخشانی ثبت کردند.

رضایی با تاکید بر اینکه در سراسر منطقه زاگرس عشق به ولایت موج می زند، تصریح کرد: همین عشق پشتوانه حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه دولتمردان به این مناطق، بیان داشت: من گزارش سفر به لرستان را به دولت، مجلس و برخی وزرا خواهم داد و سعی می کنم مشکلات پیگیری شود.