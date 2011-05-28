به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر دومین دوره جشنواره فیلم آروبا روز 10 ژوئن ( 20 خرداد) با نمایش فیلم "با مونیکا ولور ملاقات کن" ساخته کیم کترال افتتاح می‌شود. روز 11 ژوئن فیلم "آرگونومیست" ساخته جاناتان دمی به نمایش در می آید و پس از آن دمی در نشست پرسش و پاسخی با تماشاگران فیلم شرکت می‌کند.



از جمله فیلم‌ها و فیلمسازان شناخته شده که در این جشنواره حاضرند می‌توان به "پیش از باران" ساخته میلکو مانچفسکی فیلمساز اهل مقدونیه، "کتابخانه پاسکال" به کارگردانی ژابلوکس هایدو از مجارستان ، "حتی باران" اثر ایسیار بولین از اسپانیا و "همه چیز فرو می‌ریزد" ساخته ماریو ون پیبلز آمریکایی اشاره کرد.



جشنواره فیلم آروبا تا 16 ژوئن ( 26 خرداد) ادامه خواهد داشت. کلودیا ماسنزا مدیریت هنری فیلم را بر عهده دارد. بنیانگذاران این جشنواره هم جوزپه چوکارلی و جاناتان ویرا هستند.