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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

اکران فیلم‌های جدید دمی و مانچفسکی در جشنواره آروبا

اکران فیلم‌های جدید دمی و مانچفسکی در جشنواره آروبا

فیلم‌هایی از جاناتان دمی، کیم کترال، مایکل کاپلان و میلکو مانچفسکی در جشنواره آروبا به نمایش در می‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر دومین دوره جشنواره فیلم آروبا روز 10 ژوئن ( 20 خرداد) با نمایش فیلم "با مونیکا ولور ملاقات کن" ساخته کیم کترال افتتاح می‌شود. روز 11 ژوئن فیلم "آرگونومیست" ساخته جاناتان دمی به نمایش در می آید و پس از آن دمی در نشست پرسش و پاسخی با تماشاگران فیلم شرکت می‌کند.

از جمله فیلم‌ها و فیلمسازان شناخته شده که در این جشنواره حاضرند می‌توان به "پیش از باران" ساخته میلکو مانچفسکی فیلمساز اهل مقدونیه، "کتابخانه پاسکال" به کارگردانی ژابلوکس هایدو از مجارستان ، "حتی باران" اثر ایسیار بولین از اسپانیا و "همه چیز فرو می‌ریزد" ساخته ماریو ون پیبلز آمریکایی اشاره کرد.

جشنواره فیلم آروبا تا 16 ژوئن ( 26 خرداد)  ادامه خواهد داشت. کلودیا ماسنزا مدیریت هنری فیلم را بر عهده دارد. بنیانگذاران این جشنواره هم جوزپه چوکارلی و جاناتان ویرا هستند.

کد مطلب 1322705

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