شاخص بورس به 30 هزار واحد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر محسن معماری امروز در نشستی خبری با تحلیل از شرایط حال و آینده بازارهای رقیب بازار سرمایه وضعیت کنونی بورس را مقطعی و ناشی از عوامل سیاسی دانست و افزود: این شرایط تحت تأثیر شایعاتی قرار گرفته اما به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های متعدد و حمایت‌های آشکار دولت از این بورس هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی با تشریح چهار بازار طلا ، ارز ، مسکن و سرمایه اظهارداشت: طی دو سال گذشته گرایش مناسبی در سطح دنیا برای خرید طلا ایجاد شده و علت این امر کاهش ارزش دلار بعد از جنگ ارزها است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر ادامه داد: با نوسانات ارزی در دنیا دولت ها علاوه بر سیاست تنوع بخشی به سبد ارزی، جایگزین کردن ذخایر طلا به جای ارز را دنبال کردند که بر همین اساس حجم خرید طلا در سطح بین الملل افزایش یافت به نحوی که طی دو سال نرخ آن با حدود 100 درصد رشد از 700 تا 800 دلار به 1500 دلار در هر انس رسید.

معماری تصریح کرد: بر اساس آمار بانک NHBC در سه ماهه نخست سال 2011 میلادی 129 تن طلا به ارزش 5.7 میلیارد دلار در جهان خریداری شده که این رقم از کل طلای خریداری شده در سال 2010 بیشتر بوده است.

وی پیش بینی کرد: با توجه به تحولات بازار طلا و افزایش 1700 تا 1800 دلاری طلا در هر انس ر ایران نیز رشد 10 تا 15 درصدی در طلا تا پایان سال 2011 ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در ایران به دلیل اینکه دولت تمایلی برای تبدیل طلا به کالای تجاری ندارد، اظهارداشت: بر همین اساس دولت سیاست های کنترلی را برای جلوگیری از رشد کاذب دنبال می کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر ادامه داد: اگر نرخ طلا در ایران متناسب با بازارهای جهانی رشد کند افزایش 10 تا 15 درصدی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه‌ سرمایه گذاران در این بازار با دو مشکل نبود سهولت برای خرید طلا و همچنین شبکه منسجم مواجه اند، اظهار داشت: به دلیل نبود ساختار مناسب در بازار طلا چند ده میلیارد دلار طلا در منازل است.

معماری گفت: وضعیت دلار به دلیل کسری تراز تجاری آمریکا و تراز منفی این کشور با رشد نزولی مواجه است و به پائین ترین قیمتها می رسد.

وی تصریح کرد: در ایران نیز سیاستها به گونه ای است که دولت خواستار کنترل بازار ارز است و شرایط روان و مستمر در این بخش نداریم، ضمن اینکه فارکس نیز در ایران به صورت کارشناسی شده اجرایی نشده است.

وی در خصوص وضعیت بازار مسکن تصریح کرد: قیمت ها در بازار مسکن از بهمن ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری 10 تا 15 درصد پس از چهار سال رشد کرده و پیش بینی می شود در سه ماهه آینده نیز10 تا 15 درصد رشد کند به همین دلیل سوق یافتن سرمایه ها به بازار مسکن توجیهی نخواهد داشت.

معماری با بیان اینکه عوامل بین المللی و داخلی به شدت در تجاری نشدن مسکن موثر بوده است، ‌گفت: افزایش سرعت ساخت در سطح جهان از یک سو و کاهش نرخ ساخت و ساز از طرفی دیگر در این تحولات موثر بوده است.

وی ادامه داد: سیاست دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات برای خرید و کنترل بازار آن منجر شد تا قیمت نسبت به بازده در این بازار 11 تا 12 درصد باشد ضمن اینکه در برابر عدم رشد این بازار طی 4 سال بین 20 تا 30 درصد ارزش افزوده ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با اشاره به مزیت‌های بازار سرمایه گفت: در نتیجه عواملی چون حمایت جدی دولت و همه مسئولان نظام، بالا بودن متوسط بازدهی و پایین بودن ریسک در آن، قدرت نقد‌شوندگی بالا و همچنین عدم مقایسه این بازار با دیگر بازارها و با در نظر گرفتن عرضه 20 میلیارد دلار سهام در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه در سال جاری هم با رونق و رشد قابل توجهی همراه باشد.

معماری ادامه داد: از طرفی دیگر طبق آمارهای جهانی امکان رشد قیمت فلزات رنگین، نفت و کانی‌ها هم وجود دارد، بطوریکه پیش‌بینی شده قیمت هر بشکه نفت به 130 دلار، هر تن مس حدود 10 تا 10 هزار و 500 دلار، روی 2600 و سه هزار و 500 دلار تا سال 2012، سرب تا سه هزار دلار و سنگ آهن تا 20 درصد رشد داشته باشند.

وی در جمع‌بندی تحلیل‌ها از بازارها تصریح کرد: در بین چهار بازار مذکور، بازار سرمایه مناسب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است، چرا که عواملی چون اراده دولت و تقویت آن، سیستماتیک بودن و سامان داشتن، سهولت در دسترسی به بازار، پائین بودن ریسک به دلیل بالا بودن قدرت نقد‌شوندگی، آینده بسیار روشن و توسعه آن با افزایش عرضه سهام شرکت‌های اصل 44 و همچنین افزایش گزینه‌ها برای معاملات در آن دخیل هستند.

وی گفت: بازار سهام کشور به مانند هر بازار دیگری گاه متاثر از متغیرهای سیاسی است که در سال‌های مختلف هم و در مقاطع گوناگون زمانی نشانه‌هایی از این وضعیت دیده شده است.

معماری ادامه داد: براساس آمارهای موجود و با توجه به نزدیک شدن به مجامع شرکت‌های دارای سال مالی 29 اسفند، به مانند دوره‌های گذشته در خرداد ماه بورس چندان پررونق نبوده از طرفی دیگر باید بپذیریم که در منطقه با شرایط عادی و ساده‌ای مواجه نبوده و اتفاقات کشورهایی چون لیبی، یمن، بحرین و مصر باعث پرآشوب شدن منطقه شده اند.

وی افزود: همچنین ابهامات مربوط به خاتمه یا پایان نیافتن بحران جهانی و وضعیت اقتصادی چین و کشورهای اروپایی هنوز روشن نشده و سیاست واریز دلار توسط امریکا با هدف تقویت آن همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر افزود: علاوه بر این موارد شرایط داخلی کشور هم تحت تاثیر سلسله رویدادهای سیاسی قرار گرفته که به رغم ثبات سیاسی و ضرایب امنیتی کشور مسئله خاصی نیست. این درحالی است که شایعاتی هم مبنی بر ادامه روند نزولی بازار تا نیمه خرداد شنیده شده که در شرایط کنونی بازار بی‌تاثیر نیستند.

معماری افزود: با این همه باید در نظر گرفت که تاثیرات مقطعی کوتاه‌ مدت بوده و با در نظر گرفتن متغیرهای اساسی نه تنها این وضعیت برطرف خواهد شد.

به گفته معماری در حالی تاکنون حدود 80 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های اصل 44 در سه سال گذشته عرضه شده که عمده خریدها توسط مجموعه‌های شبه خصوصی مانند صندوق‌ها انجام و باعث شده بازیگران توانمند و متعددی وارد صحنه بازار شوند که به معنای محکم‌بودن بندهای مهار بازار سرمایه است، همچنین باید به مردم گفت که این بازار با بازار سال 84 متفاوت بوده و به سادگی نمی‌تواند دچار نوسان‌های بلند مدت شود.

وی در مورد شرایط شرکت سرمایه گذاری غدیر گفت: سبد سهام سود این شرکت متشکل از 61.9 درصد پتروشیمی، 17.7 درصد ساخت و ساز و 20 درصد سایر قسمت‌ها و شامل شش هلدینگ سیمان، صنعت و معدن، تجاری و مالی، گردشگری، حمل و نقل و برق و انرژی است. با توجه به این سبد و رشد قیمت نفت حداقل تا سه سال آینده نه تنها هیچ نگرانی در مورد سود غدیر وجود ندارد بلکه آینده روشن و با ثباتی برای آن پیش‌بینی می‌کند.

معماری ادامه داد: در حالی برای سال جاری تا دو هزار میلیارد تومان افزایش دارایی در 8 حوزه مختلف خواهیم داشت که بیش از 90 درصد سود این شرکت غیر عملیاتی بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 99 سود 600 میلیارد تومانی کنونی از مرز هزار میلیارد دلار هم بگذرد.

وی به برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی تا قبل از سال مالی 30 آذر 90 به آمارهای مقایسه‌ای در بین 4 شرکت حاضر در صنعت چند رشته‌ای اشاره کرد و گفت: در حالی نسبت قیمت به درآمد غدیر از 27 فروردین سال گذشته تا 27 فروردین سال جاری 127 درصد رشد کرده و از 3.8 به 8.7 مرتبه رسیده که متوسط P/E ( شاخص سود) صنعت 75 درصد رشد داشته است.

به گفته وی‌ از طرفی دیگر در برابر رشد ارزش 162 درصدی بازار سهام غدیر (از 1.7 به 4.4 هزار میلیارد تومان) سه شرکت‌چند رشته‌ای دیگر حدود 120 درصد رشد را در این متغییر تجربه کرده و از طرفی دیگر طی یک ماه گذشته نسبت پیش‌بینی شاخص غدیر 15.11 درصد رشد اما شاخص کل 3.7 درصد افت کرده است.

معماری گفت: علاوه بر این موارد طی یک سال مورد اشاره، حدود یک میلیارد و 240 میلیون سهم غدیر معادل 25 درصد داد و ستد شده و از 100 درصد سهام 4 شرکت حاضر در این صنعت (معادل 2.7 میلیارد برگ سهم)، 46 درصد آن مربوط به غدیر است.

وی خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر و تا چهارم خرداد ماه نسبت P/E غدیر با 15.1 درصد از 7.5 به 6.8 مرتبه و نسبت ارزش روز سهام این شرکت از 4.2 به 4.9 هزار میلیارد تومان رسیده اما سه شرکت دیگر افت کرده‌اند.