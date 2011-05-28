واردات کالاهای برقی با برچسب انرژی کمتر از رتبه B ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، نیره پیروزبخت بعد از ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی در محل دفتر معاونت نظارت براجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت واردات کالاهای برقی افزود: واردات کالاهای برقی که رتبه برچسب انرژی‌ آنها کمتر از سطح A (بالاترین سطح بازدهی انرژی )و B (دومین سطح بازدهی انرژی ) است، به کشور ممنوع است.

وی ادامه داد: این مصوبه نه تنها در راستای اجباری بودن استاندارد کالاهای وارداتی است بلکه از جمله الزامات و مقررات فنی کشور است که کالاهای وارداتی باید آن را اجرا کنند.

این مسئول عنوان کرد: ابلاغ قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر کالاهای صنعتی در سال گذشته صورت گرفت که این امر در راستای امر ارتقای کیفیت انجام شده است.

وی اظهار داشت: براساس این قانون تغییراتی در فرآیند واردات ایجاد شد و کالاهای صنعتی وارداتی مشمول استاندارد اجباری از 630 قلم به افزون بر 10 هزار قلم افزایش یافت.

واردکنندگان قبل از ثبت سفارش، مجوزهای لازم را از استاندارد بگیرند

پیروزبخت اضافه کرد: همچنین به دنبال ابلاغ قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر کالاهای صنعتی، واردکنندگان باید قبل از ثبت سفارش، مجوزهای لازم از سازمان استاندارد را کسب کنند چرا که هم اکنون ثبت سفارش تنها با مجوز این سازمان امکانپذیر است.

مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد گفت: اهداف مسئولان تجاری کشور در سال گذشته فراتر از آنچه انتظار می‌رفت، تحقق یافته است.

وی افزود: واردات در سال 89 با احتساب میعانات گاز بیش از 32 میلیارد و 56 میلیون دلار و بدون احتساب میعانات گازی نزدیک به 27 میلیارد دلار بود.

این مسئول همچنین به موفقیتهای استانداردی در صادرات محصولات به کشور عراق اشاره کرد و گفت: با توجه به کنترل کالاهای صادراتی به عراق، صادرات کالاهای بی‌کیفیت به این کشور به شدت کاهش یافت.

پیروزبخت یادآور شد: این امر به گونه‌ای است که هم اکنون مسئولان عراقی از کالاهای ایرانی رضایت قابل توجهی دارند.