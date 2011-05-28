مجمع خیرین مدرسه ساز در خارج از کشور فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز ظهر شنبه با حضور مسلمی، معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی کشور، حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، عجم استاندار، عباسپور و طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمع کثیری از خیرین در سالن آمفی تئاتر شهید رجایی مرکز تربیت معلم قزوین برگزار شد.

در این جشنواره محمد رضا حافظی با اشاره به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی و زبان مادری در خارج از مرزها اظهارداشت: گاهی اوقات برای فرزندان ایران اسلامی که در خارج از کشور تحصیل می کند به دلیل محدودیت مدارس ایرانی مشکلاتی ایجاد می شود و برخی با زبان مادری بیگانه شده و فرهنگ خارجی را جذب می کنند.

وی افزود: وجود مدارس ایرانی می تواند در حفظ ملیت بچه ها موثر باشد لذا با برنامه ریزی انجام شده انجمن های خیرین مدرسه ساز در چند کشور تاسیس شده و در چند کشور نیز در شرف راه اندازی است.

حافظی گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز در کشور ترکیه از جمله شهرهای استانبول و آنکارا راه اندازی شده و با شناسایی 600 خیر در این کشور امیدواریم این کار ارزشمند به نتایج قابل قبولی منجر شود.

وی تصریح کرد: زمینه تاسیس دفتر انجمن خیرین مدرسه ساز در کشور کانادا هم فراهم شده و در آینده نزدیک این انجمن در

کشورهای آمریکا و انگلستان نیز فعالیت خود را با مشارکت ایرانیهای خیر آغاز خواهد شد.

حافظی یادآورشد: دنیا باید بداند که ایرانیها در جهاد نفس و مال سرآمد هستند و با این کار می توانیم فرهنگ خیرخواهانه ایرانی را در اقصی نقاط جهان ترویج کنیم.

حافظی افزود: در دو ماه آینده جشنواره بزرگ خیرین مدرسه ساز خارج از کشور در کشور ترکیه برگزار خواهد شد.

فعالیت انجمن خیرین در 500 شهر کشور

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور اظهارداشت: در حال حاضر انجمن خیرین مدرسه ساز در 500 شهر و 31 استان کشور راه اندازی شده و دوشادوش دولت برای تامین فضای تحصیل دانش آموزان کشور فعالیت می کند.

وی به پیشی گرفتن خیرین از دولت در ساخت مدرسه اشاره کرد و گفت: با نگاه دولت محترم ابتدا اعلام شده بود که در این جهاد مقدس دولت از خیرین سبقت خواهد گرفت اما با حضور بی سابقه خیرین در این امر خداپسندانه خیرین جلو افتادند و در

کنار کمک 500 میلیارد تومانی دولت با تعهد یک هزار میلیارد تومان مشارکت خود افتخار آفریدند.