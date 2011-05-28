خانه فرهنگ بانوان در روستاهای مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین ظهر شنبه در دیدار اعضای کارگروه بانوان و خانواده مازندران با نماینده ولی فقیه در استان افزود: بر اساس این طرح کلیه فعالیت های فرهنگی هنری مربوط به بانوان در روستاهای حوزه دهیاری احصاء و از طریق ادارات بانوان شهرستانها، حمایت می شوند.



وی اظهار داشت: به منظور آموزش زوجین جوان در حین و پس از ازدواج، طرح مودت با موفقیت بزرگی در استان اجرایی شده است.



مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه نیازهای جوانان به صورت کاربردی در اداره کل بانوان استان پیگیری می شود، تصریح کرد: طرح های توانمندسازی بانوان و دختران روستایی در مازندران بیشتر می شود.



شرف الدین با بیان اینکه هزار دختر روستایی فعال مازندران در قالب جشنواره ای تجلیل شدند، یادآور شد: پنج مسئول بانوان خانه فرهنگ روستایی استان در هفته زن تقدیر شدند.



وی با اعلام اینکه طرحهای اداره کل بانوان استانداری در زمینه تحکیم بنیان خانواده بیشتر می شود، افزود: کلاسهای توانمندسازی و پاسخگویی به شبهات دینی برای بانوان استان برگزار می شود.



مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران افزود: طرح توانمندسازی مربیان و مبلغان مذهبی به مدت 320 ساعت برای مربیان بانوان استان برگزار شد.



وی با اشاره به راه اندازی سایت عفاف در استانداری مازندران گفت: مسائل مربوط به عفاف و پاکدامنی زنان در این سایت به روز رسانی می شود.



مریم کیومرثی، معاون ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی مازندران نیز از کسب توفیقات فراوان ورزشکاران زن استان طی سال گذشته در عرصه های بین المللی و آسیایی خبر داد و گفت: بانوان استان با تقویت ورزش همگانی در تلاش هستند تا به سهم 50 درصدی برای تخصیص فضا و سرانه ورزشی در مازندران نائل آیند.