واحد مسکونی به طلاب مشهدی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم سالخورده، بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و دستور مؤکد مدیر عالی حوزه علمیه خراسان، آیت الله واعظ طبسی مبنی بر تشکیل هیئت مدیره مسکن طلاب این حوزه، این مرکز پس از هماهنگی های لازم و انجام اقدامات اولیه، اقدام به ثبت نام و واگذاری تعداد 300 واحد مسکونی در اراضی قاسم آباد مشهد کرده است.

وی افزود: عدم استفاده از تسهیلات حوزوی یا دولتی مربوط به زمین و مسکن (خود و همسر)، تأهل، سکونت در مشهد به استثناء روحانیون طرح هجرت، نداشتن هرگونه مسکن و زمین شهری (خود و همسر) اعم از ملکی یا قول نامه ای در مشهد و شهرستانها، تعهد و التزام به رعایت دستورالعملهای صادره از سوی هیئت مدیره طرح مسکن طلاب، داشتن شرایط دریافت وام مسکن مهر و عدم عضویت خود یا همسر در تعاونی مسکن، ثبت نام و تشکیل پرونده طرح مسکن از شرایط ثبت نام در این طرح است.

مسئول دفتر مدیریت و ارتباطات حوزه علمیه خراسان، ثبت نام همسران شهدا و مرحومین روحانی را در صورت نداشتن منزل مسکونی و دارا بودن مسئولیت سرپرستی خانواده بلامانع دانست و تأکید کرد: سرپرست خانوار و همسر وی باید از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ فاقد زمین یا واحد مسکونی باشد.

وی با اشاره به اینکه طلاب برای ثبت نام می بایست به سایت حوزه علمیه خراسان مراجعه کرده و کد رهگیری دریافت کنند، عنوان داشت: تصویر کارت ملی و دو نسخه تصویر شناسنامه از خود و همسر (از تمامی صفحات)، گواهی اشتغال به تحصیل از مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و تصویر اجاره نامه مبنی بر سکونت در مشهد را به همراه فیش پرداختی به مبلغ پنج میلیون تومان به حساب شماره ۲۵/۸۷۲۸ بانک مسکن شعبه وکیل آباد ( کد ۲۵۷۴ ) به نام طرح مسکن طلاب از مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام می باشد.

حجت الاسلام سالخورده رویکرد مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان را در بخش مسکن کاملا غیرانتفاعی ارزیابی کرد و افزود: بر این اساس هزینه های تمام شده هر پروژه اعم از هزینه طراحی، آماده سازی زمین، هزینه های اجرایی و اجرای انشعابات آب و فاضلاب، برق، گاز محاسبه و از متقاضیان بدون در نظر گرفتن منفعتی، صرفاً بر مبنای قیمت تمام شده واحدها دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه واحدهای احداثی بصورت آپارتمانی (دوازده واحدی) دارای فنداسیون و سازه اسکلت فلزی و بتنی ، با میانگین ۸۲ مترمفید دو خوابه، دارای انباری، آسانسور و پارکینگ خواهد بود، افزود: این حوزه سعی و تلاش می نماید با بکارگیری ظرفیت های موجود و توان فنی و مهندسی روز ضمن اجرای پروژه ظرف مدت دو سال، کیفیت ساخت واحد ها را لحاظ نماید.

وی منابع مالی جهت ساخت و ساز واحدها را مبالغ دریافتی از متقاضیان در طول دوره ساخت و وام دریافتی از بانک به مبلغ بیست میلیون تومان دانست و اضافه کرد: مبلغ مشارکت متقاضیان بصورت علی الحساب جمعأ مبلغ بیست میلیون تومان خواهد بود که طی چهار مرحله دریافت خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه تاریخ دقیق واریز هریک از مراحل توسط دفتر طرح مسکن به متقاضیان اعلام خواهد شد، افزود: طلاب متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت حوزه علمیه خراسان به آدرس www.hozehkh.comپرتال طلاب مراجعه نمایند.