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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

در دیدار محمدزاده اعلام شد:

اشتغال یک میلیون نفر در رسانه‌های چین

اشتغال یک میلیون نفر در رسانه‌های چین

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ضمن دعوت از اهالی مطبوعات چین برای حضور در نمایشگاه و جشنواره مطبوعات امسال، افزایش سطح همکاری‌های رسانه‌ای دو کشور را اعلام کرد. طرف چینی هم از اشتغال یک میلیون چینی در رسانه‌های این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی صبح امروز (شنبه 7 خرداد) میزبان تنی چند از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه کشور چین بود و در آن طرفین بر گسترش همکاری‌های متقابل رسانه‌ای تاکید کردند.

محمدجعفر محمدزاده با مطلوب توصیف کردن سطح همکاری‌های فرهنگی متقابل ایران و چین گفت: چینی‌ها در نمایشگاه کتاب امسال حضور فعالی داشتند و ما رسانه داران چینی را برای حضور در دو رویداد مهم رسانه‌ای کشور که نمایشگاه و جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های ایران است٬ دعوت می‌کنیم.

وی همچنین افزود: جمهوری اسلامی ایران همگام با پیشرفت‌های رسانه‌ای گوناگون در بسیاری از کشورها نمایندگی فعال خبری و رسانه‌ای دارد و به خوبی واقعیت‌ها را برای مخاطبان ترسیم می‌کند.

در این نشست همچنین طرف چینی با ارائه گزارشی از آمار اهالی مطبوعات کشور چین گفت: در چین حدود یک میلیون نفر در جراید به کار روزنامه‌نگاری اشتغال دارند.

محمدزاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای ایران افزود: هدف گروه چینی از سفر به ایران، درک بهتر واقعیت‌های کشور ایران است و گسترش مناسبات خبری و رسانه‌ای افق روشنی از واقع‌نمایی را در جهت شکست انحصار خبری غرب در پی خواهد داشت.

کد مطلب 1322718

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