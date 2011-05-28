به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی صبح امروز (شنبه 7 خرداد) میزبان تنی چند از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه کشور چین بود و در آن طرفین بر گسترش همکاری‌های متقابل رسانه‌ای تاکید کردند.

محمدجعفر محمدزاده با مطلوب توصیف کردن سطح همکاری‌های فرهنگی متقابل ایران و چین گفت: چینی‌ها در نمایشگاه کتاب امسال حضور فعالی داشتند و ما رسانه داران چینی را برای حضور در دو رویداد مهم رسانه‌ای کشور که نمایشگاه و جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های ایران است٬ دعوت می‌کنیم.

وی همچنین افزود: جمهوری اسلامی ایران همگام با پیشرفت‌های رسانه‌ای گوناگون در بسیاری از کشورها نمایندگی فعال خبری و رسانه‌ای دارد و به خوبی واقعیت‌ها را برای مخاطبان ترسیم می‌کند.

در این نشست همچنین طرف چینی با ارائه گزارشی از آمار اهالی مطبوعات کشور چین گفت: در چین حدود یک میلیون نفر در جراید به کار روزنامه‌نگاری اشتغال دارند.

محمدزاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای ایران افزود: هدف گروه چینی از سفر به ایران، درک بهتر واقعیت‌های کشور ایران است و گسترش مناسبات خبری و رسانه‌ای افق روشنی از واقع‌نمایی را در جهت شکست انحصار خبری غرب در پی خواهد داشت.