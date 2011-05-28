به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به موضوع بررسی زندگی چند دختر نوجوان در شهرتهران و مشکلات آنها می‌پردازد. "عادت می‌کنیم" که توسط محسن استاد علی تهیه شده است، پیش از این در جشنواره های ایدفا، سائوپائولو، ریودوژانیرو، دنور، هنگ کنگ، کاسل، بوستون و....حضور داشته است.

همچنین پس از نمایش فیلم، مژگان اینانلو مستند ساز، به عنوان مجری کارشناس برنامه و حضار به پرسش و پاسخ با فیام ساز خواهد پرداخت.

علاقمندان سینمای مستند می توانند روز سه شنبه، ساعت 18 در خانه هنرمندان به تماشای این فیلم بنشینند. ضمنا در دو نمایش قبلی این فیلم که آخرین آن در ساعت 10 یکی از شب‌ها در جشنواره فیلم شهر بود با استقبال گسترده بینندگان رو به رو شد.

