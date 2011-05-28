مدارس خشت و گلی خراسان جنوبی مرمت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر شنبه در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان، از وجود 80 کلاس درس خشت و گلی در سطح استان خبر داد و گفت: تمام این کلاس ها باید تا پایان سال جاری مرمت شوند.

وی اضافه کرد: این اقدام توسط خیرین مدرسه ساز، استانداری و منابع مربوطه انجام خواهد شد.

رشید همچنین بر تجهیز و احداث آزمایشگاه ها و نمازخانه های استان در سال جاری تاکید کرد و بیان داشت: این پروژه ها نیز باید در اولویت اجرایی قرار گیرد.

به گفته وی خوشبختانه در خراسان جنوبی به رغم عدم تمکن مالی مناسب مردم، مشارکت عمومی دارای وضعیت مطلوبی بوده و خیرین در این استان مهمترین عامل توجه به ارزش های الهی و انسانی به شمار می روند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سابقه تاریخی خیرین کشور، عنوان کرد: سابقه تاریخی و جهان بینی دینی و توحیدی ما نشان می دهد که مردم ایران اسلامی به عنوان لولای فرهنگی در دنیا دارای بهترین مردم در زمینه نوع دوستی و توجه به نیازمندان در دنیا هستند.

رشید بر نهادینه شدن فرهنگ خیرخواهی و نوع دستی بین آحاد جامعه تاکید کرد و افزود: در این راستا باید فرصتی ایجاد شود تا مردم اندوخته های خود را در کارهای معنوی و عام المنفعه هزینه کنند.

وی خدمت به مردم را افضل ترین عبادات دانست و عنوان کرد: در جهان بینی ما خدمت به مردم دارای بالاترین و بهترین جایگاه بوده که این تفکر مقدس برگرفته از تعالیم حیات بخش اسلام است.

رشید ادامه داد: در این راستا داشتن نیت خیرخواهی و تقرب به خداوند متعال در انجام امور عام المنفعه دارای اهمیت خاصی است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تفاوت اسلام با نظام سلطه در اعمال خیرخواهی و نوع دستی است، یادآور شد: در یک نظام جمهوری اسلامی که در راس آن رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد باید اهداف اسلامی به درستی تبیین و محقق شود.