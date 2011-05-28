سامانه الکترونیکی نظارت بر توزیع و مصرف دارو راه اندازی شد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور کنترل و نظارت دقیق و سریع بر سیستم توزیع دارو و رفع کمبودهای دارویی، سامانه الکترونیکی نظارت بر توزیع و مصرف دارو برای نخستین بار در کشور در خوزستان راه اندازی شد.

بهزاد شریف مخمل زاده افزود:‌ وجود آمار و اطلاعات دارویی دقیق و صحیح نخستین گام برای ارائه خدمات مناسب است و نبود این اطلاعات حتی می‌تواند موجب قصور در انجام وظایف شود.



مخمل زاده تصریح کرد: تاکنون اطلاعات مربوط به توزیع و مصرف دارو در کشور به درستی ایجاد و طبقه بندی نشده و ایجاد بانک الکترونیکی اطلاعات دارویی می‌تواند از بروز خطا و اشتباه پیشگیری کرده و کمبودها را برطرف کند.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خاطرنشان کرد: امروزه علم IT با شتاب در حال پیشرفت است و لازم است این علوم برای نظارتهای دارویی نیز استفاده شود.



مخمل زاده گفت: با ثبت اطلاعات ورود و خروج دارو در سامانه الکترونیک موجودی دارو در استان تحت نظارت خواهد بود و میزان داروی توزیع شده در داروخانه های خوزستان رصد می شود.



مخمل زاده عنوان کرد: با ورود اطلاعات مربوط به ورود و خروج دارو به سامانه الکترونیک، امکان ردیابی داروهای کم یاب و رفع کمبودهای دارویی نیز وجود دارد.



وی افزود: امکان ارائه در خواستهای دارویی به صورت الکترونیکی از سوی داروخانه ها از دیگر مزایای ایجاد سامانه الکترونیک است و به این ترتیب داروخانه ها می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری اقلام دارویی موردنیاز خود را درخواست کنند.



مخمل زاده بیان کرد: با راه اندازی این سامانه هر داروخانه دارای یک پرونده الکترونیک می شود که مواردی مانند موجودی داروها، حضور مسئول فنی در داروخانه‌ و داروهای خروجی قابل رصد خواهد بود.