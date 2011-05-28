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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

جشنواره ملی دانشگاهی حرکت در شیراز آغاز به کار کرد

جشنواره ملی دانشگاهی حرکت در شیراز آغاز به کار کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره ملی دانشگاهی حرکت در دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز در مراسم افتتاحیه این جشنواره بیان کرد: در جشنواره ملی دانشجویان در سال گذشته شاهد درخشش دانشجویان این دانشگاه در جشنواره های مطبوعاتی، ورزشی، بین المللی و ملی بودیم که این افتخار بزرگی برای دانشگاه شیراز محسوب می شود.

صدیقه فروتن افزود: بر اساس برنامه تنظیمی ، جشنواره ملی حرکت هر ساله در اردیبهشت ماه در دانشگاه ها و جشنواره نهایی در آبان ماه همان سال در تهران با حضور برگزیدگان دانشگاه برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جنشواره برنامه های مختلفی از مسابقات علمی، کارگاه آموزشی، بازدید و سمینارهای مختلف و.. برگزار می شود.

مدیر امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز تصریح کرد: کمیته داوری برای انتخاب برگزیدگان جشنواره ملی حرکت از همین ابتدا دست به کار شده و برگزیدگان انجمنهای علمی را به صورت محسوس و غیر محسوس انتخاب می کند.

فروتن بیان کرد: نتایج مسابقات در زمینه های آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی، افتخار آفرینی ، چاپ کتاب، نشریه و.. اعلام و از برگزیدگان در مراسم روز اختتامیه تقدیر به عمل خواهد آمد ضمن اینکه از مخترعین و مبتکرین که در مسابقات سال گذشته صاحب مقام شده اند نیز تجلیل می شود.

وی افزود: در غرفه های نمایشگاهی دستاوردهای انجمنهای علمی، دانشکده های کشاورزی، دامپزشکی، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی ، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی و مهندسی حضر دارند.

همچنین محمد کاظمی دبیر جشنوراه نیز طی سخنانی اهداف برگزاری جشنواره ملی حرکت را نمایه سازی آثار و تولیدات واحدهای علمی، مدیریت دانش و منابع اطلاعاتی، شناسایی، معرفی و تقدیر از انجمنهای علمی، ایجاد نمایشگاه دستاوردهای انجمنهای علمی، برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای علمی عنوان کرد.

دومین جشنواره ملی حرمت و سومین نمایشگاه دستاوردهای انجمنهای علمی دانشجویان دانشگاه شیراز به مدت چهار روز در تالار فجر دانشگاه شیراز در حال برگزاری است.

کد مطلب 1322742

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