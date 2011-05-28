648 واحد مسکن در شاهرود افتتاح شد

رئیس مسکن و شهرسازی شاهرود ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این واحدهای مسکن مهر به خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این تعداد واحد در سایت های پروژه آفتاب و تعدادی از واحدهای خود مالکین را شامل می شود.

صابر فکری مرحله بعدی افتتاح واحدهای مسکن مهر را دو ماه بعد عنوان کرد و اظهار داشت: طبق توصیه استاندار، هر دو ماه یکبار پروژه های آماده شده به صورت همزمان استانی افتتاح می شوند.

وی گفت: متراژ واحدها از 75 تا 90 متر است که با آسانسور و راه پله به طور میانگین 120 متر فضای برای هر خانوار را شامل می شود.

فکری اضافه کرد: در حال حاضر پروژه های مسکن مهر در سه سایت غرب شهرک دانشگاه به میزان 103 هکتار در قالب سه هزار و 500 واحد و گروه های خودساز با 681 واحد در مجاورت شرکت های تعاونی در حال ساخت است.

رئیس مسکن و شهرسازی شاهرود اظهار داشت: واحدهای صنعتی سازی مسکن مهر نیز در حد شرق دانشگاه صنعتی این شهر با 68 هکتار مساحت و 3500 واحد در حال ساخت است.

وی گفت: فاز سوم مسکن مهر نیز به عنوان "پروژه آفتاب" با 288 واحد در حال ساخت است.

در مراسم افتتاح این واحدهای مسکن مهر، امام جمعه شاهرود، معاون استاندار و فرماندار شاهرود و مسئولان محلی حضور داشتند.